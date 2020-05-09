‘Üretici, dijital tarımla kazanacak’

Uçak, Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) İzmir Şubesi tarafından düzenlenen online toplantıda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde tarımın öneminin daha iyi anlaşıldığını ifade etti. Uçak, şöyle konuştu:

Gençler de yönelecek

“Bu sistemle sözleşmeli tarım yapılacak. İyi tarım uygulamalarıyla üretici satma endişesi yaşamayacak. İster devlet kurumuna isterse ihracatçıya sözleşme karşılığı ürününü satacak. Üreticilerimizin dijital tarıma odaklanmasıyla gençlerimiz de tarıma yönelecek. Ürününü daha dikmeden kaç liraya satacağını bilecek. Bunun sonucunda da köylere, kırsala dönüş başlayacak.”

70 bin maske vereceğiz

Uçak, Türkiye’nin birçok bölgesinde sanayicilerin büyük tarım alanları satın aldığını dile getirdi. Yatırımcının ibreyi tarıma çevirdiğini vurgulayan Uçak, “Tarımın önemli hale gelmesine seviniriz” dedi.

Son dönemdeki ihracat verilerine bakıldığında Ege’nin dış ticaretini tarım sektörünün önemli katkı yapmaya başladığını kaydeden Uçak, her 100 dolarlık ihracatının 45 dolarının tarımdan geldiğini ve bunun önemli bir oran olduğunu belirtti. Uçak, İzmir ve Manisa’daki mevsimlik işçilere 70 bin maske vermeyi taahhüt ettiklerini sözlerine ekledi. l İZMİR AA