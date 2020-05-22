Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, Kovid-19’la mücadelede maske kullanımının önemli olduğunu belirtti, “Önlemlerimizi kararlı şekilde sürdürerek el birliği ile bu salgının üstesinden geleceğiz” dedi. Türkiye’nin süreci başarıyla yürüttüğünü kaydeden Hotar, “Biz hastanemizde topluma sağlık hizmeti vermenin yanı sıra yaptığımız bilgilendirmelerle de mücadeleye önemli katkılar sunuyoruz. Yayınlarımızda özellikle maske kullanımına dikkat çekiyoruz” diye konuştu.