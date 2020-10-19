Vatandaş doğal sabuna yöneldi

Koronavirüse karşı uzmanlar, alınacak en önemli tedbirin el temizliği olduğunu vurguluyor. Vatandaşların sıklıkla ellerini yıkadığı bugünlerde, sabunların, dezenfektan ve kolonyaların kullanımı elleri tahriş edebiliyor. Üreticiler hem temizliği sağlamak hem de ellerde tahrişi önlemek için bitkisel doğal sabun kullanılmasını öneriyor. Çay ağacından zeytinyağına, keçi sütünden kekiğe birçok bitkinin yağlarından elde edilen sabunlar, cildi hem yumuşatıyor hem de temizliyor.

Doğal bitki yağlarından elde edilen sabunların mikrop öldürücü özelliğe sahip olduğunu kaydeden üretici Hürriyet Pamuk, “Pandemi döneminde birden temizliği hatırladık. Ellerimizi düzenli yıkamamız gerektiği aklımıza geldi. İlk panikte direk dezenfektan ve kolonya kullanımı arttı. Daha sonra baktılar ki alkollü ürünler, cildimize çok zarar veriyor, cildimizi yakıyor. Aslında ellerde kaşıntı rahatsızlıklar başladı. Zeytinyağlı doğal sabunlara ilgi arttı. Bu yıl satışlar yüzde 80 arttı” dedi. Doğal sabunun içeriğinden bahseden Pamuk, “İçinde zeytinyağı, bitki yağları ve kantaron yağı bulunabiliyor. Hem peeling yapıyor, temizliyor hem de cildi temizliyor. Sabunda çok çeşidimiz var. Cilt tipine göre değişiyor” diye konuştu.-DHA