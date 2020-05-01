01.05.2020 - 00:03 |
Vatandaş gezici manavdan mutlu
Başta 65 yaş ve üstü olmak üzere semt pazarlarına gelemeyen vatandaşlar için gezici manavlar Marmaris sokaklarında satış yapmaya başladı.
Denetimli seyyar manavların çalışmalarını Başkan Mehmet Oktay da takip etti. Oktay, “Bu süreçte vatandaşlarımızın her türlü mağduriyetlerini azaltmayı hedefliyoruz. Seyyar manavlarımız pazarların da insan yükünü azaltmış olacak” dedi.
Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, Jeffrey ve Satterfield ile Suriye'yi konuştuCumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Washington DC merkezli Atlantic Council'in internet üzerinden düzenlediği "İdlib'in ve Suriye'de yerinden edilmiş kişilerin geleceği" başlıklı panelde konuştu. Kalın, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve Ankara Büyükelçisi David Satterfield ile Suriye'yi konuştu