Vatandaş gezici manavdan mutlu

Denetimli seyyar manavların çalışmalarını Başkan Mehmet Oktay da takip etti. Oktay, “Bu süreçte vatandaşlarımızın her türlü mağduriyetlerini azaltmayı hedefliyoruz. Seyyar manavlarımız pazarların da insan yükünü azaltmış olacak” dedi.