Yapılan açıklamada, “Sporun barışa, dostluğa ve kardeşliğe aracılık etmesi gerektiğine inanıyoruz ve bu değerleri Altaylılık kültürünün içerinde en önem verdiğimiz ilkelerimiz olarak edinmiş bir camiayız. Buca ilçesinde bu ilke ve erdemlerden uzak 18 yaş altı çocuklar ile altyapı tesislerimize yapılan saldırıyı kınıyoruz. Bizi asıl üzen ve hayrete düşüren ise bu saldırının bir kulüp başkanı tarafından azmettirilip, sahiplenilmesidir. Sözde spor adamı kimliği taşıyan bu şahsın tutumundan spor ve sportmenliğe değer veren insanlar olarak utanıyoruz” ifadelerine yer verildi. 1914 Altay Taraftarlar Derneği de, “Altay’ın şu an Van’da da, Tekirdağ’da da spor okulu vardır. Buradaki ayıp, bu gençleri teşvik eden Bucaspor camia büyüklerinindir” ifadeleri kullanıldı.