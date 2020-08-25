Yaşadığınız her yerde biz varız

Kaliteden ödün vermeden doğru, eksiksiz ve zamanında iş teslim etmeyi kendisine ilke edinen Etnik Grup, İzmir’de birçok prestijli projeye imza attı. Çalışmalarında, küresel gelişmeleri yakından izleyip yerel şartları analiz edebilen uzmanlaşmış firma, Marka Portresi’nde mercek altına alındı. Çoğunlukla kentsel dönüşüm projeleri yaptıklarını anlatan Yönetim Kurulu Başkanı Onur Aydın, “Projelerde insanca yaşam koşullarının sağlanması, kent estetiği, tarihi ve kültürel değerlerin korunması ile özellikle deprem riski göz önüne alınmalı” dedi.

■ Bize biraz markanızdan bahseder misiniz?

Grubun öncü şirketi olan Onur İnşaat Ticaret Ltd. Şti. İzmir’de 1971 yılında kuruldu. Firma 1975 yılından itibaren ana müteahhit olarak özellikle İzmir’de Üçkuyular, Güzelbahçe, Alsancak, Özdere, Gümüldür ve Bornova semtlerinde çeşitli üst yapı inşaat işleriyle sektörde yerini aldı. 2011 yılında da, babadan oğula taşınan inşaat, gayrimenkul ve kültürel temellerle Etnik Grup İnşaat Turizm Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. kuruldu.

2015 yılına kadar bireysel olarak faaliyet gösteren firmamız, 2016 yılı itibariyle kardeş ortaklığı işbirliğiyle güçlenerek farklı yatırım alanlarıyla büyümeye başladı. Etnik Grup kurulduğu günden bu yana genç ve dinamik yapısıyla toplumun farklı ihtiyaçlarına yönelik irili ufaklı birçok projeyi hayata geçirdi. İnşaat sektöründe ve gayrimenkul alanında, yeni yatırımlar ve farklı faaliyet sahalarında atılımlarımız sürüyor.

Etnik Grup, girişimcilik ve güvenilirlilik ile şekillendirdiği iş anlayışıyla hedef sektörlerin her birinde benzersiz ve dinamik bir kuruluş olmayı amaçlamaktadır.

Güvenilir hizmet anlayışı ile kaliteden ödün vermeden çağdaş, optimum maliyetli çözümlerle müşteri memnuniyetini sağlamak; üstlendiğimiz kaliteli ve yenilikçi projelerle, çalışanlarımıza ve topluma değer katmak ana hedefimiz.

■ Etnik Grup olarak hangi alanlarda faaliyet gösteriyorsunuz?

Etnik Grup, inşaat sektöründe ana müteahhitlik, kentsel dönüşüm, gayrimenkul ve proje geliştirme hizmetleriyle faaliyet gösteriyor. Fizibiliteden projelendirmeye, detay çözümlerden malzeme seçimine kadar her safhada çağdaş teknolojiye dayalı hizmet veriyoruz. Ayrıca firmamız 2015 yılı itibariyle Zimbabve ve Amerika Birleşik Devletleri’ne mermer, mozaik ve seramik ihracatı yapıyor.

■ Günümüz itibari ile hangi bölgeye odaklanmış durumdasınız?

Firmamız, teknoloji temelli prestijli evler yapmak felsefesiyle, İzmir’e dair yenilikçi fikirler üretiyor. Şehrin dönüşümüne katkı sunmak amacıyla ağırlıklı olarak kentsel dönüşüm projelerinde yer alıyoruz.

Türkiye’nin en hızlı büyüyen kenti İzmir’de, hem kamu hem de özel sektörün kentsel dönüşüm projeleri yoğunlukta. Dönüşüm, insanca yaşam koşullarının sağlanması, kent estetiği, tarihi ve kültürel değerlerin korunması ve gelecek nesillere aktarılması gibi gereksinimlerin yanında doğal afet riski de değerlendirilerek yapılmalı. Herhangi bir doğal afet sırasında olası can ve mal kaybını önlemek için oluşabilecek riskler öngörülmeli, buna göre gerekli tedbirlerin alınıp olumsuz sonuçların hafifletilmesi sağlanmalı.

Konut için en doğru yıl

■ Emlak sektörü Covid-19 sonrasında bir sıçrama yaşadı diyebiliriz sanırım. Önemli kredi teşvikleri geldi. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?

Emlak sektöründe Kovid-19 salgını sonrası yaşanacak gelişme ve beklentilere yönelik araştırma, tüketicilerin, çevreye duyarlı ve dışa bağımlılığı az konutları daha çok tercih edeceğini ortaya koydu. İnşaat işleri, Kovid-19 sonrası inanılmaz bir artış gösterdi. Teşvikler ve krediler ile birlikte hızlı bir toparlanma yaşayan sektör, verilen destekler sayesinde satışların da artmasıyla olumlu bir değişim yaşayacak. Konut almak isteyenler için de son 15 yılın en karlı günlerindeyiz.

■ Yeni yapılan yüksek binalar, residence projeler ile birlikte İzmir’in çehresi bozuluyor mu?

İzmir’de yakın tarihte oldukça yüksek binalar inşa edildi. İstanbul ve Ankara’da yüksek yapılar doğru projelendirme yapılmadığı için kentin altyapısında çok ciddi sıkıntılara sebep oldu. Çünkü yüksek binalar normal apartmanlar gibi her yere inşa edilemez. Doğru projelendirme olmazsa bu binaların şehrimizin siluetini olumsuz değiştirebileceğini düşünüyoruz. Çünkü İzmir her şeyin en güzelini hak ediyor.

Yüzde 55’i tamamlandı

■ Seferihisar’da Termal Tatil Köyü projeniz olduğunu biliyorum. Bu proje nasıl gidiyor, şu an ne aşamada, satışlar devam ediyor mu?

Tesisimiz Seferihisar Doğanbey Karakoç Ilıcaları mevkiinde, 35 bin metrekare kullanım alanına sahip olup 104 adet triplex villa ve sosyal tesislerden oluşuyor. Özelliği birçok hastalığa iyi gelen 97 santigrat derece termal suyun bulunmasıdır. Proje kapsamında 2 adet yüzme havuzu, basketbol, tenis kortu, açık otopark, sosyal tesisler, rekreasyon alanı bulunmakta. Projemizin çalışmaları hızla devam ediyor, yüzde 55’i tamamlandı. Yurt içi ve yurt dışı taleplerinin olması da bizi oldukça heyecanlandırıyor.

Yeni proje Güzelyalı’da

■ Yeni başlayacak kentsel dönüşüm projeleriniz var mı?

Şu an İzmir Güzelyalı’da yeni başlayan üç farklı projemiz var. Bunların ilk etabı Prestij Güzelyalı olacak. Prestij Güzelyalı; 1+1 , 2+1 , 3+1, 4+1 ve dubleks

dairelerden oluşacak.