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    01.10.2020 - 00:05 |

    Yeni kapıları açacak

    Başkan Soyer, kadınlara ve çocuklarına yönelik planlanan ‘Anahtar’ isimli merkezlerin ilkinin Örnekköy’de hizmete sunulacağını söyledi

    Yeni kapıları açacak

    İzmir Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer, İZİKAD öncülüğünde AB desteğiyle gerçekleştirilen “İzmir İş Dünyası Kadının Güçlenmesi Başarı Ödülleri” törenine katıldı. Kadınlara yönelik bütüncül hizmet sunmayı hedefleyen ‘Anahtar’ isimli sosyal yaşam merkezlerinin ilkinin Örnekköy’de açılacağını müjdeleyen Başkan Soyer, “Bu merkezlerde kadınların eğitim, kültür, sanat ve spor gibi her türlü faaliyeti gerçekleştirebilmeleri, ücretsiz şekilde hukuki, psikolojik ve sosyal hizmet danışmanlığı almaları mümkün olacak. Çocukları için de burada Masal Evleri, Çocuk ve Gençlik Merkezlerimiz hizmete açık olacak” diye konuştu.
    Başkan Soyer, “Yılın Başarılı Kadın Girişimcisi” seçilen Meşhed Hayvancılık Firma Sahibi Nurcan Kaplan’a, “Yılın Başarılı Kadın Üst Düzey Yöneticisi” olarak ödül alan Karşıyaka Demirköprü Spor Kulübü Başkanı Selma Kazanç’a, “Yılın Kadın İstihdamına Destek Veren Kurumu” olarak başarılı bulunan İrmik Hanım Patisserie Firma Sahibi Esra Özkutlu’ya ve “Yılın Kadın İş Hayatına Önem Veren Şirketi” kategorisinde ödül kazanan Eldor Elektronik ve Plastik Malzemeleri Üretim ve Ticaret Limited Şirketi adına kurum doktoru Dr. Seval Figen Elçi’ye de plaketlerini takdim etti. İzmir Köy Kop Birlik Başkanı Neptün Soyer ise “İş Hayatında Kadın Statüsünün Güçlendirilmesi” projesine destek olan kurum ve kuruluşlara başarı plaketlerini verdi.

    Yenilenecek

    İzmir Büyükşehir iştiraklerinden Grand Plaza tarafından işletilen Karşıyaka Bostanlı’daki Yasemin Kafe’de çıkan yangın tesiste ciddi hasara neden oldu. Tesisin en kısa sürede yenileneceği ardından da İzmirlilerin hizmetine sunulacağı açıklandı.

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