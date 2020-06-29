Yeniden Merhaba!

Arkas Sanat Merkezi, Covid-19 pandemi sürecinde geçici bir süreliğine ziyarete kapattığı “Ara Güler, Merhaba İzmir!” sergisinin kapılarını tüm hijyen ve sosyal mesafe önlemlerini alarak 1 Temmuz’dan itibaren tekrar açıyor. Arkas Deniz Tarihi Merkezi de 2 Temmuz’dan itibaren ziyaret edilebilecek. Binalara sınırlı sayıda ziyaretçi alınacak olması nedeni ile öncesinde 0232 464 66 00 numaralı telefondan mutlaka rezervasyon yaptırılması gerekiyor. Binaya maskesiz ve eldivensiz girilememesi, ateş ölçümü yapıldıktan sonra güvenlik kontrolüyle ellerin dezenfekte edilmesi gerekiyor.