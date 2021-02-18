Yunusemreli Furkan’ın hedefi futbolcu olmak

Daha profesyonel futbolcu olarak yıllarca farklı kulüplerde futbol oynayan ve şimdilerde Yunusemre Belediyespor Kulübü Futbol Altyapı U13 Antrenörlüğü’nü yapan Birol Yiğit’in oğlu Furkan Ayaz Yiğit (8) futbolu çok seviyor. 2 yıldır kulübün U8 futbol takımında oynayan Furkan Ayaz’ın spora olan ilgisinin kendisini mutlu ettiğini belirten Baba Birol Yiğit, “Yaklaşık 20 yıl Ünyespor, Gümüşhanepor, Nevşehirspor, Batman Petrol, Manavgatspor, Vanspor, Kayseri Şeker, Maltaspor, Yunusemre Belediyespor’da futbol oynadım. 3 yıldır da Yunusemre Belediyespor Kulübü’nde altyapı futbol takımı antrenörlüğü yapıyorum. Furkan Ayaz’ı futbolu seçmesi için hiç zorlamadık. Kendisi 2 yıldır hiç kaçırmadan idmanlara katılıyor, futbolu çok seviyor. Oğlumuzun sporu ve futbolu seçmesi bizleri çok mutlu etti. Kendisi hırslı ve Yunusemre Belediyespor’da spor yapmaktan da çok mutlu. İnşallah iyi bir sporcu olma yolunda ilerler” dedi.