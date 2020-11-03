TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyon Üyesi AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, İzmir’deki binaların yüzde 70’inin acilen dönüşmesi gerektiğini vurguladı.

Yıkıcı depremin ardından dayanıklı olmayan yapı stokunun artık daha da tehlikeli hale geldiğini belirten Nasır, “Kentteki yapıların yüzde 70’i sorunlu. İzmir ile ilgili yapılabilecek bütün çalışmaları hızlı bir şekilde hayata gerçekleştirmeliyiz. Valimizin başkanlığında oluşturulan kriz masası var. Hızlı bir şekilde binalarda tespit çalışmaları yapılıyor” diye konuştu.

17 fay hattı var

“İzmir, 7 şiddetinde deprem üretebilecek 17 fay hattının merkezinden geçtiği çok riskli bir ildir” diyen Nasır, “2012- 2013 yılları arasında 6,5 milyon metrekarelik alan kentsel dönüşüm gelişim proje ve riskli alan ilan edilmiş. Bugüne kadar sadece 455 konut 38 bölüm hak sahiplerine verilmiş. Deprem, siyaset üstü bir konudur. Üzerimize düşen her türlü göreve hazırız. Geçmiş olsun İzmir” dedi.