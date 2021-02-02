Üniversite adaylarının heyecanla beklediği başvurular başlamak üzere... Gözler ÖSYM'den gelecek habere çevrilmiş durumda... 2021 YKS kılavuzu heyecanla beklenirken "2021 YKS kılavuzu yayımlandı mı? YKS başvuruları ne zaman ve nereden yapılacak?" sorusu dillerden düşmüyor. İşte ayrıntılar...

YKS BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU

2021 sınav takvimi Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından açıklandı. 2021 YKS başvuruları 4 Şubat-2 Mart tarihleri arasında alınacak. Sınav 27 Haziran'da gerçekleşecek. Kılavuzun da 4 Şubat'ta yayımlanması bekleniyor.

ÖSYM BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Sınav başvurularını 4 Şubat'ta başlatacaklarını, 2 Mart'ta sona erdireceklerini bildiren Aygün, bu yılki YKS başvurularına ilişkin şu bilgileri verdi:

"T.C. kimlik kartı ve e-Devlet şifresi olan adaylar, başvuru merkezlerine gitmeden ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne ÖSYM AİS mobil uygulaması veya 'http://ais.osym.gov.tr' üzerinden 'e-Devlet ile kayıt ol' seçeneğine tıklayarak kayıt olabilecek ve sınav başvurularını yapabilecek. e-Devlet kayıtları için adaylarımızın PTT şubelerinden şifrelerini temin etmeleri gerekiyor.