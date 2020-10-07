5 İnç Kaç Cm Eder? 5 İnç'in Mm, Metre Ve Piksel Karşılığı Kaçtır?

Türkiye'de insanların boyları inç ile hesaplanmamaktadır. İngiltere ve Amerika'da insanların boyları hesaplanırken Türkiye'de ki gibi değil, inç kullanılır.



İnç Hesaplaması Nasıl Yapılır?



İnç, dünyaca kabul edilen İngiliz ölçü birimidir. 1 inç 2,54 cm'dir. 1 inç 25,4 mm'dir. 1 inç aynı zamanda 0,0254 m boyutundadır. Herhangi bir santimetre ölçüsünü inç ölçü birimine çevirmek istiyorsanız, çevireceğiniz sayıyı 2,54'e bölmeniz gerekmektedir. İnç birçok teknolojik aletlerinin ekranların uzunluğunu belirtmek için de kullanılmaktadır.



1958'de Amerika Birleşik Devletleri ve İngiliz Milletler Topluluğu üyesi devletler, "Uluslararası Tersane" uzunluğunu 0,9144 metre olarak belirlediler. Bu nedenle "uluslararası inç" 25,4 mm olarak tanımlanır. İnç uzunluğunun standart uluslararası kabul görülen sembolü inc'dir. Başka bir uzunluk birimi olan fit tek kesme işareti ile gösterilmektedir. İnç uzunluk birimi ise çift kesme işareti ile gösterilir.



5 İnç Kaç Cm Etmektedir? Milimetre, metre ve Piksel Karşılığı Nedir?



5 inç 12,7 cm eder.

5 inç 127 mm etmektedir.

5 inç 0.127 m gelmektedir.

5 inç 37,795 pikseldir.



İnç Ölçü Birimi Nerelerde Kullanılmaktadır?

- Günümüzde sık kullandığımız televizyonların ve bilgisayarların ekran uzunlukları inç ile belirtilmektedir.

- Her türlü boruların çapları inç ile hesaplanmaktadır.

- Bisiklet, otomobil, motosiklet gibi araçların lastik çapları da inç ile hesaplanmaktadır.

- Her ülkede olmasa bile puroların çapları birçok ülkede inç ile ifade edilir.

- Müzik dinlemek için kullanılan gramofon plakları da inç ile uzunlukları belirtilir.