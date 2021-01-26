Adar İsminin Anlamı Nedir? Adar Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Adar ismini taşıyan bireyler genel olarak iş ahlakları oldukça yüksek kimseler olarak karşımıza çıkmaktadırlar. Hiç bitmek bilmeyen bir enerji ile çalışma hayatlarını sürdürürler.

Adar Ne Demek?

Bir bebeğe isim verilmeden önce ebeveynler tarafından en fazla merak edilen konuların başında bebek için seçilecek olan ismin anlamı gelmektedir. Bir erkek ismi olan Adar isminin anlamı da bu kapsamda en merak uyandıran ve araştırma konusu olan durumlardan birini oluşturmaktadır.

Türkçe kökenli bir isim olan Adar isminin birden çok anlamının varlığı söz konusudur. Bunlardan ilki Erginlik ve olgunluk olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu ismin ikinci anlamı ise süre, zaman demektir. Adar isminin üçüncü anlamı arkadaş, taraftar, omuzdaş, yandaş demektir. Adar isminin dördüncü anlamı ise Mart ayı demektir. Ailelerin bebekleri için uygun olan ismi belirlemelerinde seçilen ismin anlamı oldukça büyük rol oynamaktadır.

Adar İsmi Kur'an’da Geçiyor mu?

Adar ismi ile alakalı olarak merak edilen ve en fazla araştırma konusu oluşturan durumlardan biri de Adar ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmiyor sorusunun yanıtı olmaktadır. Bu sorunun yanıtı hayır, Adar ismi Kur'an’da geçmiyor olarak verilmektedir. Ancak Adar isminin Kur'an-ı Kerim'de geçmemesi bu ismin bebek için uygun olmadığı anlamına kesinlikle gelmemektedir.

Bir ismin bebeğe verilmesi için o ismin Kur'an’da geçmesi zorunluluğu yoktur. Bu konudaki en önemli husus bebeğe konulacak ismin güzel anlama sahip olmasıdır. Bu kapsamda Adar ismi, taşıdığı anlamlar bakımından bebeklere verilebilecek en güzel isimler arasında yerini almaktadır.