Akıllı İşaretler Nedir? Akıllı İşaretlerin isimleri ve anlamları

Televizyon yayın içerikleri için doğru bilgilendirme amaçlı farklı ifadeler günümüze kullanılmaktadır. Böylece özellikle çocuklar kendi yaş kriterlerine uygun programları, diziler ve filmleri daha güvenli şekilde izleyebiliyor. Aynı zamanda yayınlar da hangi içeriklerin yer aldığına dair önceden bilgi elde edilebilmektedir.

Akıllı İşaretler Nedir?

Gün içerisinde televizyon yayın akışındaki bulunan içeriklerin, bilgilendirici şekilde sınıflandırılmasına akıllı işaretler denmektedir. Yaş kriterlerine ve programların içeriğine bağlı olarak bu konuda birçok farklı akıllı işaret bulunmaktadır. Her bir işaret belirli bir anlamı göstermekte ve kimlerin izleyip izlemesi gerektiğine dair bilgilendirici bir etki oluşturmaktadır.

- Genel izleyici kitlesi,

- 7 yaş ve üzeri için,

- 13 yaş ve üzeri için,

- 18 yaş ve üzeri için,

- Şiddet/korku,

- Cinsellik,

- Olumsuz örnek oluşturabilecek davranışlar,

Bu şekilde isimlendirilen akıllı işaretler sayesinde, arzu edilen yayınlar önceden anlaşılarak güvenli şekilde izlenebilmektedir. Özellikle çocuk ve gençlerin onlara uymayan yayınlar üzerinden olumsuz yönde etkilenmeleri engellemek; zararlı etkilerinden uzak tutabilmek için akıllı işaretler oldukça önemlidir. Bu durum anne babaların da toplumun genç çocuklara karşı koruma sorumluluğunu yerine getirecek bir unsur teşkil etmektedir.

Akıllı İşaretlerin İsimleri ve Anlamları

Akıllı işaretler yaş kriterlerine ve insanların kişisel görüşleriyle, yaşam tarzlarına uygun şekilde farklı TV yayınlarını seyretmesine imkan vermektedir. O yüzden akıllı işaretler belirli semboller ile beraber isim ve anlamları eşliğinde ele alınır.

Genel izleyici kitlesi: Yaş kriteri fark etmeden toplum açısından her bireyin güvenli şekilde seyredebileceği yayınlardır. Çocuk ve gençler ile beraber ailece izlenebilecek yayınlar olarak öne çıkıyor.

7 yaş ve üzeri için: 7 yaş ve üzeri çocuklara olumsuz örnek teşkil edecek davranışlar içeren Yayınları anlatmaktadır. Bu yaş kriterindeki çocukların izlememesi gereken yayınları gösterir.

13 yaş ve üzeri için: Bu yaş kriteri genel olarak şiddet ve cinsellik ile beraber düşüncesinde olumsuz durumlar etki edecek yayınları anlatmaktadır. Bu yaşa kadar olan çocuklar için mutlaka izlenmesi gereken yayınlar işaret edilir.

18 yaş ve üzeri için: Daha çok korku başta olmak üzere cinsellik ve zihinsel açıdan gençlerde etki bırakacak yayınları anlatır. Bu yayınlar televizyon ile beraber aynı zamanda sinemalarda da yaygın olarak kullanılmaktadır.

Şiddet/korku: Adından da anlaşılacağı üzere şiddet ve korku içeren yayınlar anlatılır.

Cinsellik: Özellikle çocuklarda ve gençlerde olumsuz durumlar meydana getirecek içeren yayınlardır. Aynı zamanda bu tür yayınları izlemek istemeyen yetişkinler için de bir uyarı niteliği taşır.

Olumsuz örnek oluşturabilecek davranışlar: Toplum açısından bazı olumsuz örnek oluşturabilecek davranışlar söz konusu olan yayınları anlatmaktadır.