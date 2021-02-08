Ambiyans Ne Demek? Tdk'ya Göre Ambiyans'ın Doğru Yazılışı Ve Türkçe Anlamı Nedir?

Uzun yıllardır dilimizde ambiyans sözcüğü yer alıyor. Bu kadar da çok kullanımı olmasına rağmen anlamı bakımından çok bilinmiyor. Tabi ki de ambiyans kelimesinin kökeni de bilinmesinde fayda olan bir durum.



Ambiyans Ne Demek (TDK)



Ambiyans kelimesi hava anlamında kullanılır. Tabi ki de hava durumu anlamındaki hava değil. Daha çok ortamın havası anlamında kullanılır. Yani ortamın genel olarak insan hissettirdikleri de denilebilir. Örneğin buradaki ambiyans çok ciddi cümlesini alalım. Buradaki ambiyans kelimesinin kullanımı doğrudur. Kelime ayrıca Fransızca kökenlidir.



Türk Dil Kurumu'na Göre Ambiyansın Yazılışı Nedir?



Ambiyans okunduğu gibi yazılır. Y harfi kaynaştırma olarak kullanılmaz. Bu bakımdan ambiyans kelimesi okunduğu gibi yazılır. Ayrıca İngilizcesi ambiance olduğunda dolayı telaffuz edilmediği gibi yazılması konusu bu dil için geçerlidir.