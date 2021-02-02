Ana Fikir Nedir, Nasıl Bulunur? Kısaca Ana Fikir Örnekleri Nelerdir?

Ana fikir yazının bütünü içinde anlatılmakta olan bir cümle ile açıklanabilecek bir fikirler bütünüdür. Yazının oluşmasındaki temel amaç ve okuyucuya aktarılmak istenen genel fikir oluşumudur.



Ana Fikir Nedir?



Bir yazının ya da yaratıcı bir yapının içinde bütünün içinde anlatılmak istenen genel ve evrensel fikir oluşumudur. Bir yazı içinde ana fikir parça parça yazının bütününde anlatılmaktadır. Ayrıca ana fikir, bir cümleden oluşmakta olan özgün ve evrensel değerlere sahip bir düşüncedir.



Bir yazı içinde ana fikir nedir sorusunu cevaplamak için yazı içinde en çok neyin üzerinde durulmak istendiği anlaşılmalıdır. Ardından bu yazının vurgulamak istediği noktayı bir cümle içinde ifade etmek gerekmektedir.



Bir yapıtın ana fikrini anlayabilmek ya da bu fikri bir cümle içine sığdırabilmek için birçok seçenek bulunmaktadır. Çünkü ana fikirler özgün cümlelerden oluşmaktadır. Bununla birlikte yazarın anlatmak istediği ana fikre yakın düşüncelerde olabilmektedir.



Ana Fikir Nasıl Bulunur?



Bir yazı ya da yapıt içinde ana fikri bulabilmek için yazı ya da yapıt, bütün halinde incelenmelidir. Sanatçının anlatmak ve üzerinde durmak istediği konunun ne olduğu ve bu konu üzerine ne düşündüğü anlaşılmalıdır. Ardından bu fikri bir cümle ile özgün olarak ifade etmek gerekmektedir.



Ana fikrin ne olduğu ve sanatçının ifadesine ne kadar yakın olduğu, kişiden kişiye farklılık gösterebilir. Ancak seçmeli bir soru içinde yazının ana fikrine an yakın olanın seçilmesi bir doğruluk olacaktır. Ana fikrin evrensel bir düşünce olması da bu seçimde bilinmesi gereken bir nokta olmalıdır.



Kısaca Ana Fikir Örnekleri Nelerdir?



Ana fikir cümleleri, özgün olan ve evrensel değer yargıları taşıyan cümlelerden oluşmaktadır. Bir yapı ya da yazı içinde eserin bütününde anlatılmak istenen düşüncenin ifade edilmiş halidir. Bir yazının ana fikri olarak kurulan cümle için genel bir yargı olması ve özgünlük arz etmesi beklenmelidir.

● İnsan için emeklerinin karşılığını almak, elbet bir gün karşılaşacağı bir durumdur.

● Hayvan haklarının korunması için mücadele eden insanlar, kendi haklarını da savunmuş olacaktır.

● Sanatçının eserlerinde kendi kişisel özelliklerine rastlayan bir insan, eserin içinde kaybolabilmektedir.