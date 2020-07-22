DÃ¼ÅŸÃ¼nceyi geliÅŸtirmek iÃ§in belli baÅŸlÄ± bazÄ± anlatÄ±m biÃ§imleri bulunmaktadÄ±r. Dilbilgisi Ã¼zerinden ele alÄ±nan bu Ã§alÄ±ÅŸmalar, eÄŸitim kapsamÄ±nda da hem Ã¶ÄŸrenciler iÃ§in hem de iyi bir anlatÄ±cÄ± olmak isteyenler adÄ±na desteklenmektedir. Yani eÄŸitimin temellerinden birini oluÅŸturduÄŸunu dile getirmek mÃ¼mkÃ¼n.

Â AnlatÄ±m BiÃ§imleri ve DÃ¼ÅŸÃ¼nceyi GeliÅŸtirme YollarÄ± Nelerdir?

Â DÃ¼ÅŸÃ¼nceyi geliÅŸtirme yÃ¶ntemleri 4 temel unsuru Ã¼zerinden ele alÄ±nmaktadÄ±r. Bunlar iÃ§erisinde aÃ§Ä±klama, tartÄ±ÅŸma, betimleme ve Ã¶ykÃ¼leme yer alÄ±r. Bu dÃ¼ÅŸÃ¼nceler arasÄ±ndan herhangi birini seÃ§erek insanlara ulaÅŸÄ±m noktasÄ±nda belli baÅŸlÄ± bazÄ± anlatÄ±m biÃ§imleri kullanÄ±lÄ±r. Ã–zellikle bu anlatÄ±m biÃ§imleri bir araya getirmek suretiyle, doÄŸru ÅŸekilde anlaÅŸÄ±lÄ±rsa etkili bir aktarÄ±m saÄŸlanabilir. Peki, bu anlatÄ±m biÃ§imleri nelerdir?

Â - TanÄ±mlama,

Â - KarÅŸÄ±laÅŸtÄ±rma,

Â - Ã–rneklendirme,

Â - TanÄ±k gÃ¶sterme,

Â - SayÄ±sal verilerden yararlanma,

Â - Benzetme,

Â Her bir anlatÄ±m biÃ§imi kendi iÃ§erisinde geniÅŸ bir yelpazeye yayÄ±lmaktadÄ±r. Etkin ÅŸekilde bu konular anlaÅŸÄ±lÄ±r ve farklÄ± yÃ¶ntemler Ã¼zerinden kullanÄ±lÄ±rsa, dÃ¼ÅŸÃ¼nceyi geliÅŸtirme yollarÄ± Ã¼zerinde ileri bir noktaya ulaÅŸÄ±m saÄŸlanabilir.

Â KÄ±saca AnlatÄ±m TÃ¼rleri Konu AnlatÄ±mÄ±

Â KÄ±saca deÄŸinmek suretiyle baÅŸlÄ±klar altÄ±nda anlatÄ±m tÃ¼rleri ele alÄ±nabilir. BÃ¶ylece dÃ¼ÅŸÃ¼nceyi geliÅŸtirme yollarÄ± ile beraber farklÄ± yÃ¶ntemler Ã¼zerinden anlatÄ±m biÃ§imlerine hakim olmak mÃ¼mkÃ¼n olabilir.

Â TanÄ±mlama; Bir varlÄ±ÄŸÄ±n ya da kavramÄ±nÄ±n ne olduÄŸunu aÃ§Ä±klamak tanÄ±mlama olarak bilinmektedir. Genel olarak aÃ§Ä±klayÄ±cÄ± ile beraber tartÄ±ÅŸma konularÄ± Ã¼zerinden tanÄ±mlama yÃ¶ntemi kullanÄ±lÄ±r. Destanlar, tarihi yarattÄ±ÄŸÄ± kahramanlar ve evren ile toplum hakkÄ±nda bilgiler bu yolla aktarÄ±lÄ±r.

Â KarÅŸÄ±laÅŸtÄ±rma; Birden fazla varlÄ±k ve kavram arasÄ±ndaki benzerlik ve farklÄ±lÄ±klarÄ±n ortaya Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±nda kullanÄ±lan bir yÃ¶ntemdir. Ã–zellikle konuÅŸma ve yazma farklÄ±lÄ±ÄŸÄ± Ã¼zerinden ele alÄ±nan bir yÃ¶ntem olarak deÄŸerlendiriliyor.

Â Ã–rneklendirme; Herhangi bir dÃ¼ÅŸÃ¼ncenin somut hale getirilmesi iÃ§in verilen Ã¶rnekler Ã¼zerinden aÃ§Ä±klanmasÄ± Ã¶rneklendirme olarak bilinir. DÃ¼ÅŸÃ¼ncenin daha anlaÅŸÄ±lÄ±r ve kalÄ±cÄ± hale gelmesi saÄŸlanÄ±r.

Â TanÄ±k gÃ¶sterme; Ã–zellikle yazarlarÄ±n okuyucuyu daha iyi ikna edebilmek iÃ§in, tanÄ±nmÄ±ÅŸ ve saygÄ± gÃ¶rmÃ¼ÅŸ kiÅŸilerin sÃ¶zlerinden alÄ±ntÄ± yapmasÄ± biÃ§iminde ifade etmek mÃ¼mkÃ¼n. Burada Ã¶nemli olan kiÅŸinin sÃ¶zÃ¼nÃ¼ herhangi bir cÃ¼mleyi desteklemek amaÃ§lÄ± kullanÄ±lmasÄ±dÄ±r.

Â SayÄ±sal verilerden yararlanma; Bir dÃ¼ÅŸÃ¼ncenin kanÄ±tlanabilmesi konusunda istatistiki verilerden, anketlerden ve grafiklerden yararlanma yÃ¶ntemidir.

Â Benzetme; Bir varlÄ±k ya da kavramÄ± baÅŸka bir varlÄ±k ile kavram Ã¼zerinden anlatma biÃ§imi olarak benzetme Ã¶ne Ã§Ä±kÄ±yor.

Â Bu kavramlar etkin ÅŸekilde Ã¶ÄŸrenildiÄŸi zaman hem yazÄ±lÄ± hem de sÃ¶zlÃ¼ olarak yÃ¶ntemler daha etkileyici ÅŸekilde ele alÄ±nabilir.