Aşçı Nasıl Yazılır? Tdk Sözlük'te Arşçı Mı Yoksa Ascı Olarak Mı Yazıyor? İşte Doğru Yazılışı

Türk Dil Kurumu üzerinden bu kelimenin doğru yazılışı ‘aşçı’ şeklinde geçmektedir. Eğer bugüne kadar yanlış yazım üzerinden ele aldıysanız, bu doğru sözcüğü kapsamında değerlendirmeniz mümkün.



Aşçı TDK’ya Göre Doğru Yazılışı



Türk Dil Kurumu açısından ele alındığı zaman bu Kelimenin doğru yazılışı ‘aşçı’ olarak karşımıza çıkıyor. Bu doğru yazımı ile beraber tek başına veya cümle içerisinde kullanabilirsiniz.



Aşçı (doğru)

Arşçı (yanlış)



Aşçı Kelimesinin Cümle Örnekleri



İçerdiği anlam itibariyle aşçı kelimesini farklı cümlelerde doğru kelime üzerinden değerlendirebilirsiniz.



‘’Aşçı bugün harika yemekler yaptı.’’



‘’Türkiye'nin en meşhur aşçıları bir araya geldi.’’



Aşçı Nedir?



Aşçı kelimesinin anlamı ‘yemek yapmayı meslek edinmiş olan kişi ya da kişiler’ şeklinde tabir edilmektedir. Bu anlamı ile beraber aşçı kelimesinin doğru yazımı kapsamında değerlendirebilirsiniz.