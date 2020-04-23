Aşçı Nasıl Yazılır? Tdk Sözlük'te Arşçı Mı Yoksa Ascı Olarak Mı Yazıyor? İşte Doğru Yazılışı
Yanlış olarak ele alınan ve yazılan kelimeler arasında aşçı sıkça karıştırılmaktadır. Bu kelimenin TDK’ya göre doğru yazılışını öğrenebilir ve amaca uygun değişik noktalarda kullanabilirsiniz. Peki, aşçı nasıl yazılır? TDK Sözlük'te arşçı mı yoksa ascı olarak mı yazıyor? İşte doğru yazılışı hakkında bilinmesi gerekenler.
Türk Dil Kurumu üzerinden bu kelimenin doğru yazılışı ‘aşçı’ şeklinde geçmektedir. Eğer bugüne kadar yanlış yazım üzerinden ele aldıysanız, bu doğru sözcüğü kapsamında değerlendirmeniz mümkün.
Aşçı TDK’ya Göre Doğru Yazılışı
Türk Dil Kurumu açısından ele alındığı zaman bu Kelimenin doğru yazılışı ‘aşçı’ olarak karşımıza çıkıyor. Bu doğru yazımı ile beraber tek başına veya cümle içerisinde kullanabilirsiniz.
Aşçı (doğru)
Arşçı (yanlış)
Aşçı Kelimesinin Cümle Örnekleri
İçerdiği anlam itibariyle aşçı kelimesini farklı cümlelerde doğru kelime üzerinden değerlendirebilirsiniz.
‘’Aşçı bugün harika yemekler yaptı.’’
‘’Türkiye'nin en meşhur aşçıları bir araya geldi.’’
Aşçı Nedir?
Aşçı kelimesinin anlamı ‘yemek yapmayı meslek edinmiş olan kişi ya da kişiler’ şeklinde tabir edilmektedir. Bu anlamı ile beraber aşçı kelimesinin doğru yazımı kapsamında değerlendirebilirsiniz.