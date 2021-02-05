Aşıda planlamalar devam ediyor

Program sonrası öğretmenlerin aşılanmasıyla ilgili soruları yanıtlayan Selçuk, “Bununla ilgili planlamalar yapılıyor. Aslında çok daha önceden bir takım temaslar oldu, iş birlikleri ve görüş alışverişleri oldu. Bu husustaki planlamalar devam diyor. Milli Eğitim Bakanlığı olarak öncelikle okula başlayan çocuklarımızın öğretmenlerinin kimlik bilgilerinin Sağlık Bakanlığı’na ulaştırılması konusunda bazı çalışmalar yürütülüyor” açıklamasında bulundu.