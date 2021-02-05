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    HaberlerEğitim Haberleri Aşıda planlamalar devam ediyor
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    05.02.2021 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

    Aşıda planlamalar devam ediyor

    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara’daki bir otelde düzenlenen programda ‘Denizcilik Eğitimi Veren Ortaöğretim Kurum/Kuruluşlarına Yönelik İşbirliği Protokolü’ imza törenine katıldı.

    Aşıda planlamalar devam ediyor

    Program sonrası öğretmenlerin aşılanmasıyla ilgili soruları yanıtlayan Selçuk, “Bununla ilgili planlamalar yapılıyor. Aslında çok daha önceden bir takım temaslar oldu, iş birlikleri ve görüş alışverişleri oldu. Bu husustaki planlamalar devam diyor. Milli Eğitim Bakanlığı olarak öncelikle okula başlayan çocuklarımızın öğretmenlerinin kimlik bilgilerinin Sağlık Bakanlığı’na ulaştırılması konusunda bazı çalışmalar yürütülüyor” açıklamasında bulundu. 

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