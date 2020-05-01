Asimile Ve Asimilasyon Ne Demek? Tdk'ya Göre Asimile Olmak Kelimesinin Anlamı Nedir?

Asimile kelimesi TDK adına, ‘Benzeşmek ve kendine uydurmak’ ifadesi üzerinden anlatılabilir. Kişinin ya da toplumun ve devletlerin kendi özelliklerini kaybetmesi üzerinden başka durumlara alışmış olmak gibi ifade üzerinden de anlatmak mümkün.



Asimile ve Asimilasyon Nedir?



Türk Dil Kurumu'na göre asimile kelimesi kısaca, kendine uydurmak ya da benzeşmek’ kelime grupları ile karşılık buluyor. Bununla beraber aynı zamanda asimilasyon sözcüğü yer almaktadır. TDK açısından bakıldığı zaman bu kelime, ‘çoğunluğun düşüncelerinin azınlığa kabul ettirilmesi’ olarak karşılık bulunmaktadır. Bu durum düşünce açısından ele alınırken aynı zamanda gelenek ve göreneklerin yok edilmesi ve benzeri pek çok durumda üzerinden ele alınabilmektedir.



TDK'ya Göre Asimile Olmak Kelimesinin Anlamı Nedir?



Asimile olmak TDK'ya göre, ‘kendi benliğini ve özünü kaybetmek’ anlamına gelmektedir. Özellikle Bir toplumun veya bir devletin gelenek ve göreneklerini kaybederek başka bir topluma ayak uydurması anlamı üzerinden ifade etmek mümkündür. Yaşam biçimini yok ederek başkalarının yaşam biçimine ayak uydurmak ve alışmak gibi söylenebilir. Tarihe bakıldığında ise bu konuda pek çok toplum ve medeniyetin başka toplum ile medeniyetler tarafından asimile olduğu veya edildiği görülebilir.