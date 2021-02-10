Asteroit Nedir, Özellikleri Nelerdir? Asteroit Kuşağı Hangi Gezegenler Arasındadır?

Yaklaşık 10 yıl süren hazırlıkların ardından ilk kez 1972 yılında asteroid kuşağının dışına uzay sondası gönderildi. Pioneer 10 adı verilen roket, Jüpiter gezegeni hakkında bilgi edinmek için gönderilmiştir.



Asteroit Nedir?



Güneş sisteminde yer alan gözle görülecek kadar büyük taşlara ve gök cisimlerine asteroit adı verilir. Bu zamana kadar birçok asteroit, gezegenimizin çok yakınından geçti. Birçok bilim insanı bu gök cisimlerinden birinin dünyaya çarpmasının çok büyük felaketlere yol açacağını iddia etmektedir.



Nasa tarafından izlenen asteroitlerin dünyaya çarpmasını önleyecek birçok proje geliştirildi. Fakat bu projelerin hayata geçmesi, şu an için mümkün görünmüyor.



Asteroitlerin Özellikleri Nelerdir?



Asteroitlerin birçoğu sadece karbondan oluşur. Bazılarında ise oksijen ve nitrojen de bulunur. Diğer gök cisimlerinden büyük olan asteroitler cüce gezegen olarak tanımlanmıştır. Şu zamana kadar tespit edilmiş en büyük asteroitin adı ise Ceres'tir.



Asteroit kuşağında yer alan diğer cüce gezegenlerden bazıları şunlardır: Vesta, Victoria, Juno ve Irene.



Asteroit Kuşağı Hangi Gezegenler Arasındadır?



Güneş sisteminde yer alan asteroit kuşağı, Jüpiter ve Mars gezegenleri arasındadır. Bu iki gezegenin arasındaki yaklaşık 500 milyon kilometrelik boşlukta yer alan asteroitlerin birçoğu, tıpkı gezegenler gibi sabit bir yörüngede hareket eder.



Net bir yörüngesi olmayan asteroitlerin hem dünyaya hem de güneş sistemindeki diğer gezegenlere çarpma riski var.