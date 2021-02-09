Atel Nedir, Çeşitleri Nelerdir? Atel Hangi Durumlarda Kullanılır Ve Hangi Kemiklere Uygulanır?

Pek çok kişi atel nedir sorusunu merak etmekte ve internet üzerinden araştırmaktadır. Özellikle meydana gelebilecek birçok problem karşısında iyileşme imkanı sağlayan atel, oldukça önemli bir tıbbi ürün olarak ön plana çıkıyor.



Atel Nedir?



Vücut uzuvlarında meydana gelen şişlik, yaralanma ya da ağrılar söz konusu olduğu vakit, bu şikayetleri azaltmak için ilgili bölgeyi hareketsiz tutan tıbbi ürüne atel denir. Özellikle ortopedi üzerinden kol bölgesinde yaygın kullanılan bir ürün olarak öne çıkıyor. Kolun sabit tutulması ile beraber, uzuvlarda yaşanan yaralanmanın kısa bir zaman içerisinde iyileşmesine olanak verir.



Atel Çeşitleri Nelerdir?



Kullanım amaçlarına ve tasarımlarına bağlı olarak, günümüzde farklı modellerde atel çeşitleri yer almaktadır.



- Statik atel, uvza çeşitli pozisyonlar vermek suretiyle sabit kalmasına imkan verir.

- Dinamik atar ilgili bölgenin hareketine kısıtlamak yerine sağlıklı biçimde hareket etmesine imkan vererek iyileşmesine olanak tanır.

- Seri atel, rahatsızlığa bağlı olarak belirli dönemlerde atelin değişmesine imkan veren üründür. Özellikle eklem rahatsızlıkları için yaygın kullanılır.



Atel Hangi Durumlarda Kullanılır?



Özellikle şişlik, yaralanma ya da uzuv bölgesinde yaşanan ağrılar için yaygın kullanılır. Aynı zamanda trafik kazasında meydana gelen hastalara karşı da uzuvların sabit kalmasına imkan verir. Omuriliğin zedelenmemesi için boyun kısmı adına da kullanılır.



Atel Hangi Kemiklere Uygulanır?



Atel kol ve bacak olmak üzere aynı zamanda boyun bile beraber omurga kemikleri için yaygın olarak kullanılır. Önemli olan bu bölgelerdeki yaralanmanın hızlı şekilde iyileşmesi adına, bölgenin hareketsiz kalmasına imkan tanımasıdır.