Atike İsminin Anlamı Nedir? Atike Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Atike kökeni Arapça olan ve Türkçede isim olarak kullanılan bir addır. Özellikle anlam açısından oldukça fazla karşılığa sahip olduğunu söylemek mümkündür. Bu bağlamda her bir karşılığı ile sevilen ve değer verilen isimlerden biri olduğunu da söylemek gerekir.



Atike Ne Demek?



Her bir anlamı üzerinden son dönemlerin en sevilen isimleri içerisinde Atike geliyor. Kız çocukları için kullanılan bu güzel isim, tek başına ya da başka isimler üzerinden de güzel bir uyum sağlayabiliyor.



- Özgür

- Soylu

- Eski

- Güzel, genç kız



Bu kelime anlamları ile beraber hem Arapçada hem de Türkçe üzerinde sevilen bir isim olarak öne çıkıyor.



Atike İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?



Kökeni Arapça olan ve Türkçede kız çocuklar için kullanılan Atike isminin Kur'an'da geçip geçmediğine merak edilen durumlardan biridir. Atike ismi Kur'an'da yer alır. Doğrudan yukarıda verilen anlamlarını taşıyarak Kur'an'da geçmesi ile beraber, son dönemlerde ilgi gören isimlerden biridir. Kız çocuğu için yeni bir isim arıyorsanız etkili yapısı altında Atike adını değerlendirebilirsiniz. Özellikle başka isimlerle güzel bir bütünlük sağladığını söylemek mümkündür.