Ayten İsminin Anlamı Nedir? Ayten Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Ayten ismi teni beyaz, parlak ve ay gibi anlamına gelmektedir.



Ayten İsmini Ne Demek?



Ayten ismi, ay gibi beyaz tenli demek anlamına gelmektedir. Bununla beraber bu isim ay yüzlü anlamına da gelmektedir. Teni beyaz ve parlak anlamına gelen Ayten ismi kız çocukları için tercih edilmektedir. Ayten ismi Türkçe ve Farsça kelimelerden oluşmaktadır. Ortalama 62.000 kişi Türkiye'de bu isme sahiptir.



Ayten İsmi Kuranda Geçiyor mu?



Ayten ismi, Kuranı Kerim içerisinde yer almamaktadır. Bununla beraber kuran içeresinde herhangi bir şekilde Ayten ismi geçmemektedir. Ancak Türkçe içerisinde Ayten ismi son derece güzel anlamlar taşımaktadır. Aynı zamanda da dinen herhangi bir şekilde kötü bir anlamı bulunmamaktadır.



Bundan dolayı kişiler yeni doğan kız çocukları için bu isimleri tercih edebilirler. Ayten isminin anlamı özellikle oldukça naif ve iyi bir isimdir. Bundan dolayı din kültürüne ve Türk kültürüne bu isim herhangi bir şekilde aykırı değildir. Bu yüzden kişiler rahatlıkla bu isimi kız çocukları için tercih edebilir.