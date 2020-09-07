B Harfi İle Başlayan Şehirler, Ülkeler Ve Başkentleri Nelerdir? B Harfiyle Başlayan Türkiye İlleri
Dünya haritasında B harfi ile başlayan birçok ülke ve şehir bulunuyor. Türkiye'de ise ismi B ile başlayan toplam 10 şehir bulunmaktadır. B harfi ile başlayan Türkiye illeri hangileri, ülkeler ve başkentleri nelerdir? Sizler için derledik.
Dünyada ise baş harfi B olan toplam 20 ülke bulunmaktadır. Bu ülkelerden biri de Türkiye'nin kuzeybatısında sınır komşusu olan Bulgaristan'dır.
B Harfiyle Başlayan Türkiye İlleri
1- B harfi ile başlayan Marmara illeri:
Bursa
Balıkesir
Bilecik
2- B harfi ile başlayan Doğu Anadolu illeri:
Bitlis
Bingöl
3- B harfi ile başlayan Karadeniz illeri:
Bartın
Bolu
Bayburt
Batman, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde; Burdur ise Akdeniz Bölgesinde yer almaktadır.
B Harfi ile Başlayan Ülkeler ve Başkentler
1- B Harfi ile Başlayan Avrupa Ülkeleri ve Başkentleri:
Bulgaristan - Sofya
Belçika - Brüksel
Bosna Hersek - Saraybosna
Beyaz Rusya - Minsk
Birleşik Krallık (İngiltere) - Londra
2- B Harfi ile Başlayan Amerika Kıtası Ülkeleri ve Başkentleri:
Brezilya - Brasilia
Bolivya - Sucre
Bahamalar - Nassau
Barbados - Bridgetown
Belize - Belmopan
Britinya Virjin Adaları - Road Town
3- B Harfi ile Başlayan Afrika Ülkeleri ve Başkentleri:
Burundi - Bujumbura
Burkina Faso - Ouagadougou
Benin - Porto Rovo
4- B Harfi ile Başlayan Asya Ülkeleri ve Başkentleri:
Bahreyn - Manama
Bangledeş - Dakka
Bhutan - Thimpu
Birleşik Arap Emirlikleri - Abu Dabi
Brunei - Bandar Seri Begawan
B Harfi İle Başlayan Şehirler
Bacau ve Bahia Maren - Romanya
Babase Island - Papua Yeni Gine
Baden Baden - Almanya
Bakel - Senegal
Bakaouma - Güney Afrika Cumhuriyeti
Baker City ve Bar Harbor - Amerika Birleşik Devletleri
Ballykell ve Balivanich - Birleşik Krallık
Baltrum ve Bamberg - Almanya
Bande Aceh Sumatra Island - Endonezya
Bandar Lengeh - İran
Baqubah - Irak
Bareli - Hindistan
Bathurst - Kanada
Bari - İtalya
Bayamo - Küba
Bechar - Cezayir
Bellavista - Peru
Belmullet - İrlanda
Bengbu - Çin
Barbera - Somali
Bergen - Norveç
Beslan - Rusya
Bhurban - Pakistan