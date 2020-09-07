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    07.09.2020 - 02:48 |

    B Harfi İle Başlayan Şehirler, Ülkeler Ve Başkentleri Nelerdir? B Harfiyle Başlayan Türkiye İlleri

    Dünya haritasında B harfi ile başlayan birçok ülke ve şehir bulunuyor. Türkiye'de ise ismi B ile başlayan toplam 10 şehir bulunmaktadır. B harfi ile başlayan Türkiye illeri hangileri, ülkeler ve başkentleri nelerdir? Sizler için derledik.

    B Harfi İle Başlayan Şehirler, Ülkeler Ve Başkentleri Nelerdir? B Harfiyle Başlayan Türkiye İlleri

    Dünyada ise baş harfi B olan toplam 20 ülke bulunmaktadır. Bu ülkelerden biri de Türkiye'nin kuzeybatısında sınır komşusu olan Bulgaristan'dır.

    B Harfiyle Başlayan Türkiye İlleri

    1- B harfi ile başlayan Marmara illeri:

    Bursa
    Balıkesir
    Bilecik

    2- B harfi ile başlayan Doğu Anadolu illeri:

    Bitlis
    Bingöl

    3- B harfi ile başlayan Karadeniz illeri:

    Bartın
    Bolu
    Bayburt

    Batman, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde; Burdur ise Akdeniz Bölgesinde yer almaktadır.

    B Harfi ile Başlayan Ülkeler ve Başkentler

    1- B Harfi ile Başlayan Avrupa Ülkeleri ve Başkentleri:

    Bulgaristan - Sofya
    Belçika - Brüksel
    Bosna Hersek - Saraybosna
    Beyaz Rusya - Minsk
    Birleşik Krallık (İngiltere) - Londra

    2- B Harfi ile Başlayan Amerika Kıtası Ülkeleri ve Başkentleri:

    Brezilya - Brasilia
    Bolivya - Sucre
    Bahamalar - Nassau
    Barbados - Bridgetown
    Belize - Belmopan
    Britinya Virjin Adaları - Road Town

    3- B Harfi ile Başlayan Afrika Ülkeleri ve Başkentleri:

    Burundi - Bujumbura
    Burkina Faso - Ouagadougou
    Benin - Porto Rovo

    4- B Harfi ile Başlayan Asya Ülkeleri ve Başkentleri:

    Bahreyn - Manama
    Bangledeş - Dakka
    Bhutan - Thimpu
    Birleşik Arap Emirlikleri - Abu Dabi
    Brunei - Bandar Seri Begawan

    B Harfi İle Başlayan Şehirler

    Bacau ve Bahia Maren - Romanya
    Babase Island - Papua Yeni Gine
    Baden Baden - Almanya
    Bakel - Senegal
    Bakaouma - Güney Afrika Cumhuriyeti
    Baker City ve Bar Harbor - Amerika Birleşik Devletleri
    Ballykell ve Balivanich - Birleşik Krallık
    Baltrum ve Bamberg - Almanya
    Bande Aceh Sumatra Island - Endonezya
    Bandar Lengeh - İran
    Baqubah - Irak
    Bareli - Hindistan
    Bathurst - Kanada
    Bari - İtalya
    Bayamo - Küba
    Bechar - Cezayir
    Bellavista - Peru
    Belmullet - İrlanda
    Bengbu - Çin
    Barbera - Somali
    Bergen - Norveç
    Beslan - Rusya
    Bhurban - Pakistan

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