B Harfi İle Başlayan Şehirler, Ülkeler Ve Başkentleri Nelerdir? B Harfiyle Başlayan Türkiye İlleri

Dünyada ise baş harfi B olan toplam 20 ülke bulunmaktadır. Bu ülkelerden biri de Türkiye'nin kuzeybatısında sınır komşusu olan Bulgaristan'dır.



B Harfiyle Başlayan Türkiye İlleri



1- B harfi ile başlayan Marmara illeri:



Bursa

Balıkesir

Bilecik



2- B harfi ile başlayan Doğu Anadolu illeri:



Bitlis

Bingöl



3- B harfi ile başlayan Karadeniz illeri:



Bartın

Bolu

Bayburt



Batman, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde; Burdur ise Akdeniz Bölgesinde yer almaktadır.



B Harfi ile Başlayan Ülkeler ve Başkentler



1- B Harfi ile Başlayan Avrupa Ülkeleri ve Başkentleri:



Bulgaristan - Sofya

Belçika - Brüksel

Bosna Hersek - Saraybosna

Beyaz Rusya - Minsk

Birleşik Krallık (İngiltere) - Londra



2- B Harfi ile Başlayan Amerika Kıtası Ülkeleri ve Başkentleri:



Brezilya - Brasilia

Bolivya - Sucre

Bahamalar - Nassau

Barbados - Bridgetown

Belize - Belmopan

Britinya Virjin Adaları - Road Town



3- B Harfi ile Başlayan Afrika Ülkeleri ve Başkentleri:



Burundi - Bujumbura

Burkina Faso - Ouagadougou

Benin - Porto Rovo



4- B Harfi ile Başlayan Asya Ülkeleri ve Başkentleri:



Bahreyn - Manama

Bangledeş - Dakka

Bhutan - Thimpu

Birleşik Arap Emirlikleri - Abu Dabi

Brunei - Bandar Seri Begawan



B Harfi İle Başlayan Şehirler



Bacau ve Bahia Maren - Romanya

Babase Island - Papua Yeni Gine

Baden Baden - Almanya

Bakel - Senegal

Bakaouma - Güney Afrika Cumhuriyeti

Baker City ve Bar Harbor - Amerika Birleşik Devletleri

Ballykell ve Balivanich - Birleşik Krallık

Baltrum ve Bamberg - Almanya

Bande Aceh Sumatra Island - Endonezya

Bandar Lengeh - İran

Baqubah - Irak

Bareli - Hindistan

Bathurst - Kanada

Bari - İtalya

Bayamo - Küba

Bechar - Cezayir

Bellavista - Peru

Belmullet - İrlanda

Bengbu - Çin

Barbera - Somali

Bergen - Norveç

Beslan - Rusya

Bhurban - Pakistan