Bertaraf Ne Demek? (Tdk) Bertaraf Etmek, Bertaraf Olmak Ve Bertaraf Edilmesi Nedir?

Bertaraf, Farsça ve Arapça kalıplardan oluşan bir kelimedir. Bu bakımdan dilimize Farsçadan sıfat olarak gelmiş olup, Arapça ile de türeme yapmıştır. Bu kalıpların birleşmesi ile oluşan bertaraf kelimesi giderilmiş, kaldırılmış anlamlarına gelmektedir.



Bertaraf Etmek Ne Demektir?



Cümle içinde kullanımında ortadan kaldırmak, sorunu gidermek anlamlarına gelmektedir. Bu bağlamda bertaraf ne demek sorusuna verilecek en özet cevap ortadan kaldırmak olacaktır.



Bertaraf Olmak Ne Demektir?



İkinci kişi tarafından yapıldığını belirtmek için kullanılan bir kalıptır. Örneğin bir işin, bir durumun ortadan kaldırılması halidir. Yani Farsçada sıfat olarak kullanılan "ber" kelimesine, Arapçadan dilimize geçen "taraf" kelimesinin birleşmesi ile kaldırılan, giderilen anlamı ortaya çıkmıştır.



Bertaraf edilmek olarak da kullanılan bu kalıp, giderilen, atlatılan bir durumu ifade etmektedir. Ayrıca tek başına kullanımlarında da bu anlamı çağrıştırır.