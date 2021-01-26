Beş Taş Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Beştaş Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

Beştaş kelimesi gün içerisinde sıklıkla kullandığımız kelimelerden birisidir. Türk Dil Kurumunda her kelimenin doğru yazılışı yer almaktadır. Bu sayede beştaş kelimesinin doğru yazılışını TDK sözlüklerinde bulmak mümkündür.



Beş Taş Nasıl Yazılır?



Dilimizde kullandığımız pek çok birleşik kelime bulunmaktadır. Bazı kelimeler ise birleşik olarak değil ayrı olarak yazılmaktadır. Beştaş kelimesi de yazım hatalarında en sık rastlanılan kelimelerden birisidir. Beştaş kelimesi birleşik bir kelime olduğu için birlikte yazılması gerekir.



TDK'ya Göre Beştaş kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?



Türk Dil Kurumu sözlüklerinde yer alan kelimelerin doğru yazılışlarını öğrenmek yazım hatalarının yapılmaması için çok önemlidir. TDK'ya göre ise bu kelimenin doğru yazılışı ''beştaş'' şeklinde olmaktadır. Beştaş kelimesinin doğru ve yanlı yazılışlarına göre örnek cümleler şu şekildedir:



- Beştaş oyunu taşla oynanan bir oyundur. (Doğru)

- Beş taş kardeşimin en sevdiği oyunlardan birisidir. (Yanlık)