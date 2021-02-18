Bocce Nedir, Nasıl Oynanır? Bocce Oyunu Kuralları Nelerdir?

Birçok insan oyun oynamayı sever ve boş vaktinin çoğunu oyun oynamaya harcar. Oyunlar eğlenceli olmasının yanında oldukça güzel zaman geçirmenize yardımcı olmaktadır. Bocce oyunu da zevkli ve eğlenceli oyunlardan birisidir. Bu oyunun ne olduğunu ve kurslarını bilerek zevkle oynayabilirsiniz.

Bocce Nedir, Nasıl Oynanır?

Bocce oyununu ilk kez Romalıların oynadığı düşünülmektedir. Pek çok kişi ise Bocce oyununu hiç duymamış olabilir. Bu yüzden ilginç ve ilgi çekici bir oyun olduğunu söyleyebiliriz. Oyunda hedef toplara verilen isim 'pallinoya' dır. Oyunun amacı da pallinoya en yakın topu atmaktır.

Oyunun oynanacağı alanın pürüzsüz olması gerekmektedir. Oyun alanının boyu 26,5 metre genişliği ise 4,5 metre olmalıdır.

Bocce Oyunu Kuralları Nelerdir?

Bocce oyununun kuralları çok zor değildir. Herkesin anlayabileceği ve oynayabileceği zevkli bir oyundur.

- Oyun iki kişilik takımlar halinde oynanır,

- Oyun para atışı başlar,

- Oyunun amacı pallinoya en yakın atışı yapmaktır,

- Sırası geln oyuncu pallinoya en yakın topu atmaya veya yakına atan oyuncunun topunu uzaklaştırmaya çalışır,

- Oyuna başlayan ilk takım pallinoyu atar ve topunda buna yakın olacak şekilde atar,

- Oyuncular sırayla atış yapar ve oyun bu şekilde döner,

- Tüm toplar bitince pallinoya en yakın top atan oyuncular 1 puan alır, pallinoya temas halinde tıp varsa bu 2 puan demektir. İki takımda pallinoya temas ettirmişse 1'er puan paylaşılır.