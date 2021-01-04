Cemal İsminin Anlamı Nedir? Cemal Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Cemal Arapçaya dayanan ve uzun yıllardır yerleşik olarak Türkçede kullanılan erkek çocuk isimleri arasında geliyor. Özellikle en çok kullanılan ve parmakla sayılacak isimler içerisinde yer aldığını dile getirmek mümkün. Ülkenin dört bir köşesinde kullanılan Cemal isminin anlamı ile beraber daha fazla değer gören güzel isimler içerisinde gelmektedir.



Cemal Ne Demek?



Özellikle anlamı ile beraber oldukça etkili bir isim olarak Cemal ön plana çıkıyor.



- Yüz güzelliği

- Zahiri ve batıni güzellik

- Allah rahmet tecellisi

- Allah'ın lütuf, ihsan ve rıza sıfatlarının karşılığı



Görüldüğü gibi sunduğu her bir anlamı ile oldukça önemli bir değere sahip olan Cemal adını, minik yavrunuz için kullanabilirsiniz. Erkek çocuklar için özellikle Türkiye'nin dört bir tarafında günümüzde hala oldukça yaygın şekilde değerlendirilen isimler arasında geliyor.



Cemal İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?



Cemal ismi Kuran'da yer alan güzel bir addır. Özellikle Allah'ın rahmet tecellisi ile beraber Allah'ın lütfu olarak Kur'an-ı Kerim içerisinde ön plana çıkar. Bu yönleriyle İslami açıdan önemli bir yere sahip olan değerli ve güzel isimler içerisinde geliyor.