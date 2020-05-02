Cephe Ne Demek? Tdk'da Cephe Almak, Açmak Ve Cepheleşme Anlamı Nedir?

Yapılar için ana girişin bulunduğu yan, yüz ve alnaç şeklinde TDK üzerinden cephe kelimesi ifade edilmektedir. Aynı zamanda savaşlar konusunda da ele alınan bir anlamı bulunur.



Cephe Ne Demek?



Cephe kelimesi TDK üzerinden ve anlam açısından iki farklı şekilde ele alınmaktadır.



- Yapılardaki ana girişin bulunduğu yan kısım, alnaç ya da yüz,

- Savaşın hala sürmekte olduğu bölge,



‘’Binanın bu cephesi pek doğru yapılmamış.’’



‘’Savaşın seyri bu cepheye doğru kaymaya başladı.’’



TDK'da Cephe Almak, Açmak ve Cepheleşme Anlamı Nedir?



Cephe kelimesi üzerinden türemiş olarak ilk önce cephe almak sözcüğünün ele aldığımızda TDK açısından, ‘bir şeye ya da birine karşı çıkmak, düşmanca bir tavır sergilemek ya da sırt çevirmek’ anlamları üzerinden ifade edilmektedir.



Cephe açmak kelimesi ise TDK’da, ‘Savaş esnasında, savaş olmayan yerde savaşa başlamak’ olarak anlatılabilir.



En son cepheleşmek kelimesi ele alındığı zaman Türk Dil Kurumu, ‘karşılıklı olarak bir çıkar doğrultusunda bir araya gelmek ya da birlik oluşturmak, şeklinde ifade ediyor.



Cephe ile beraber bu kelime üzerinden türemiş tüm farklı sözcükler Türkçe içerisinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Siz de amaca göre değişik noktalarda değerlendirebilirsiniz.