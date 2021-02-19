Ceyla İsminin Anlamı Nedir? Ceyla Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Ceyla Farsça kökenli olan ve kız çocukları için kullanılan özel isimler arasındadır. Özellikle anlamı ile beraber insanlığa hitap eden en güzel ifadelerden biridir. Aynı zamanda yumuşak ve naif bir ifade sunduğu için güzel bir okunuş imkanı tanıyor.

Ceyla Ne Demek?

Çok fazla bilinmeyen ancak yavaş yavaş ilgi görmeye başlayan isimlerden biri olarak Ceyla öne çıkıyor. Güzel bir okunuş sunmasının yanı sıra aynı güzelliğe sahip farklı anlamları bulunmaktadır.

- İnsanlığa atfedilmiş

- Bağışlanmış

Böylesi güzel ve naif anlamları ile beraber değerlendirilebilecek özel isimler içerisinde yer alıyor. Özellikle tek başına kullanılması etkili bir ifade sunar. Tabii Başka isimlerle de bir araya getirmek mümkün.

Ceyla İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?

İnsanlığa karşı atfedilmiş olan ya da bağışlanmış biçimde bir anlama sahip Ceyla ismi, kız çocukları için en özel isimlerden biridir. Bu isim konusunda birçok ebeveyn Kur'an'da geçip geçmediği hakkında da bilgi almaya çalışıyor. Ceyla İsmi Kur'an-ı Kerim'de yer almaz. Güzel bir ifade sunması ve bu ifade üzerinden hoş bir okunuş sağlaması eşliğinde öne çıkan değerli isimler içerisinde geliyor. Kız çocuğu için mutlaka listeyi alabileceğiniz isimlerden biridir.