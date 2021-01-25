25.01.2021 - 15:24 |
Çokta Nasıl Yazılır? TDK'ya Göre Çok Ta Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?
Çok, sayısı normalin üstünde olan, fazla sayıda demektir. Bir hayli kelimesi ile eş anlamlı olan bu sözcük günlük hayatta en çok kullanılan kelimelerden biridir. Cümle içerisinde hem sıfat hem de zarf olarak görev alabilir. ''Çok kitabın var'' (Sıfat) - Çok yoruldum. (Zarf) TDK'ya göre çokta nasıl yazılır ve cümle içerisinde nasıl kullanılır? Merak eden okurlar için örnek cümlelerle derledik.
Çok kelimesi bazı tamlamalarda ve kelimelerde ek alarak da kullanılır. Örneğin: Birçok, Çoğunluk, çoğul, birçoğu.
TDK'ya Göre Çok Ta Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?
TDK'ya göre bu kelimenin doğru yazılışı şu şekildedir: Çok Da.
Çokda - Yanlış
-Da kelimesi bu kelimede bağlaç olarak kullanılmıştır. İmla kurallarına göre bitişik değil ayrı yazılması gerekir.
Çok ta - Yanlış - Ta yerine da yazılması gerekir.
Çokta - Yanlış
Çok Da ile İlgili Örnek Cümleler
1- Onun söylediği sözler çok da umurumdaydı sanki! (Doğru)
2- Çokta dürüst birine benziyordu oysa. (Yanlış)
3- İnsan mutluluğu çokda uzaklarda aramamalı bence. (Yanlış)
4- Çok ta mutlu değilim. (Yanlış)