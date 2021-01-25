Çokta Nasıl Yazılır? TDK'ya Göre Çok Ta Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

Çok kelimesi bazı tamlamalarda ve kelimelerde ek alarak da kullanılır. Örneğin: Birçok, Çoğunluk, çoğul, birçoğu.



TDK'ya Göre Çok Ta Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?



TDK'ya göre bu kelimenin doğru yazılışı şu şekildedir: Çok Da.



Çokda - Yanlış



-Da kelimesi bu kelimede bağlaç olarak kullanılmıştır. İmla kurallarına göre bitişik değil ayrı yazılması gerekir.



Çok ta - Yanlış - Ta yerine da yazılması gerekir.

Çokta - Yanlış



Çok Da ile İlgili Örnek Cümleler



1- Onun söylediği sözler çok da umurumdaydı sanki! (Doğru)

2- Çokta dürüst birine benziyordu oysa. (Yanlış)

3- İnsan mutluluğu çokda uzaklarda aramamalı bence. (Yanlış)

4- Çok ta mutlu değilim. (Yanlış)