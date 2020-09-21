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    21.09.2020 - 04:47 |

    Çorum Haritası: Çorum İlçeleri Nelerdir? Çorum İlinin Nüfusu Kaçtır, Kaç İlçesi Vardır?

    Çorum ili ülkemizde kalabalık ilçelere sahip olan illerden biridir. Son 12 yıllık nüfusuna bakıldığında nüfusunda her yıl azalma görülmektedir. Nüfusundaki azalmalar verdiği göçlerden kaynaklıdır. İl merkezinde ve ilçelerinde kadın ve erkek nüfus oranları değişiklik göstermektedir. Çorum ilinin ilçeleri, ilinin yıllara göre nüfus değişiklikleri ve ilçelerdeki tarihi - kültürel mekanları güncel verilerle derlenmiştir.

    Çorum Haritası: Çorum İlçeleri Nelerdir? Çorum İlinin Nüfusu Kaçtır, Kaç İlçesi Vardır?

    Çorum ülkemizde Karadeniz Bölgesinin Orta Karadeniz Bölümünde bulunan bir ildir. Tarihi 7000 yıl öncesinde kadar dayanmaktadır. Hititlere de ev sahipliği yapan şehirdeki üniversitenin adı da Hitit Üniversitesidir. Farklı uygarlıkların da yaşadığı bir yer olmasıyla medeniyetler beşiği olarak da bilinmektedir. Hititlerin başkenti olan Hattuşa'da dünyada bilinen ilk yazılı anlaşma olan Kadeş Anlaşmasının tabletlerinin bir örneği burada bulunmuştur. Çorum fazla sayıda hayvan ve bitki türleri barındıran bir ildir. Kültürel, tarihi ve turistik bölgeleri mevcuttur.

    Çorum Haritası (Büyük halini görmek için haritaya tıklayınız.)
    Kaynak: cografyaharita.com



    Çorum İlinin Kaç İlçesi Vardır?

    Çorum'un toplamda 13 ilçesi bulunmaktadır. %61'lik kısmı dağlardan oluşan Çorum'un bazı ilçeleri Karadeniz Bölgesinde bazı ilçeleri ise İç Anadolu Bölgesinde yer almaktadır. İlçeleri de dahil olmak üzere en yüksek nüfusa il merkezi sahiptir. İlçeler içerisinde en fazla nüfus Sungurlu İlçesindeyken en az nüfus Boğazkale İlçesindedir.

    Çorum İlinin Nüfusu Ne Kadar?

    Çorum ilinin yıllara göre nüfusu şu şekildedir:

    2019 yılı 530.864

    2018 yılı 536.483

    2017 yılı 528.422

    2016 yılı 527.863

    2015 yılı 525.180

    2014 yılı 527.220

    2013 yılı 532.080

    2012 yılı 529.975

    2011 yılı 534.578

    2010 yılı 535.405

    2009 yılı 540.704

    2008 yılı 545.444

    2007 yılı 549.828

    Toplam nüfusun %51'ini kadınlar, %49'unu erkekler oluşturmaktadır. Çorum nüfusu durağan bir şekilde seyretmektedir. 2020 yılının tahmini nüfusu ise yaklaşık 531 bindir.

    Çorum İlinin İlçeleri Nelerdir?

    Çorum ilinin ilçeleri nüfus büyüklüğüne göre en çoktan en aza doğru şu şekilde listelenebilir:

    Sungurlu

    Osmancık

    İskilip

    Alaca

    Bayat

    Kargı

    Mecitözü

    Ortaköy

    Uğurludağ

    Dodurga

    Oğuzlar

    Laçin

    Boğazkale

    Bu ilçelerden il merkezine en yakın olan Laçin iken, en uzağı Kargı'dır. Çorum'da 20 kütüphane, 3 müze ve 2 ören yeri bulunmaktadır. Bu müzeler; Çorum Müzesi, Boğazkale Müzesi ve Alacahöyük Müzesi'dir. Kütüphanelerinden 5 tanesi il merkezinde, diğerleri ilçelerde yer alır. Selçuklu ve Osmanlı Devletleri dönemlerinden kalma tarihi mekanları da bulunur.

    Çorum'un Meşhur Yiyeceği Nedir?

    Çorum'un en meşhur yiyeceği leblebidir. Ancak yumurta ve pirinç üretimi de burada yaygındır. Özellikle Osmancık pirinci meşhurdur. Tuğla, kiremit, yem, kağıt, seramik, çelik döküm alanlarında da öncülük edebilecek düzeydedir.

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