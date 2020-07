D Harfi İle Başlayan Hayvan İsimleri Nelerdir? Baş Harfi D Olan Hayvanlar

D harfi üzerinden başlayan birçok farklı hayvan bulunuyor. Bu konuda zenginlik yer alması ile beraber genel kültür açısından değişik hayvan türlerini de öğrenme şansını elde edebilirsiniz. Özellikle isim şehir oyunu ile beraber birçok farklı oyun açısından D harfi ile başlamış oyunları değerlendirebilirsiniz.



D Harfi ile Başlayan Hayvan İsimleri Nelerdir?



D harfi ile başlayan hayvan isimleri Türkçe üzerinden bakıldığında oldukça fazla bulunuyor. Bunları değerlendirebilir ve farklı oyunlar için rakiplerinizden bir adım öne çıkabilirsiniz. Üstelik bu hayvanların her biri farklı özellikleri ve yaşam koşullarına sahiptir. Dilediğiniz gibi denizde yaşayan, karada yaşayan ya da uçan ve yüksek yerlerde yaşamını sürdüren hayvanlar arasından tercih yapabilirsiniz. Her biri literatürde yer aldığı için amaca uygun farklı yerlerde kullanmanız mümkün.



- Denizatı,

- Deve,

- Devekuşu,

- Doğan,

- Deniz kestanesi,

- Deniz Yıldızı,

- Deniz anası,

- Dil balığı,

- Dağ kargası,

- Dağ kunduzu,

- Deniz yılanı,

- Derbi boğa antilobu,

- Dermatobia,

- Desman,

- Dibatag,

- Dilsiz kurbağa,

- Dişli balina ve dişli sazan,

- Dokumacı kuşu,

- Doktor balığı,

- Domates kurdu,

- Dolar kuşu,

- Dörtgöz,

- Dülger balığı,

- Döner boynuzlu antilop,

- Doru vaşak,



Görüldüğü üzere D harfi ile başlayan oldukça fazla sayıda hayvanın bulunduğunu söylemek mümkün. Her biri literatürde yer aldığı için amaca uygun farklı zamanlarda ve yerlerde rahatlıkla kullanabilirsiniz.



Baş Harfi D Olan Hayvanlar



Farklı yaşam koşulları ve cinsleri açısından ele alındığı zaman, baş harfi D olan hayvanlar oldukça fazladır. Ancak özellikle bu hayvanların bazıları dünya çapında çok fazla bilinir. Hatta önemli bir çoğunluğu Türkiye'de yer alır. Bunlar içerisinde deve, doğan, devekuşu, denizatı, deniz kestanesi, denizanası, dokumacı kuşu gibi daha birçok değişik çeşit ön plana çıkıyor. Burada sayılan ve D harfi ile başlayan hayvanların hemen hemen hepsi yabani hayvanlardır ve doğal ortamlarında yaşarlar.



Aynı zamanda bu hayvanların büyük bir çoğunluğu tüketilmektedir. Özellikle denizden çıkan ve D harfi ile başlamış olan tüm hayvanlar tüketilebilmektedir. Genel kültür konusunda ya da birçok farklı sebepten dolayı D harfi eşliğinde bu hayvanları değerlendirebilirsiniz