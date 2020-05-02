Dalkavuk Ne Demek? Tdk'da Dalkavukça Ve Dalkavuklaşma Kelimelerinin Anlamı Nedir?

Dalkavuk kelimesi sözlüklerde 2 farklı şekilde açıklanmıştır. Genel olarak dalkavuk yalaka, yağcı, yalpak ve yaltak manalarında kullanılmaktadır.



Dalkavuk Ne Demek?



Dalkavuk kelimesi pek çok kullanılmasa da bir mana barındırmaktadır. Kelime günlük hayatta genellikle yağcı ve yalaka kişiler için kullanılmaktadır. Dalkavuk kelimesi anlamı şu şekildedir:



- Kendisine çıkar sağlayacak o kişilere aşırı bir saygı ve hayvanlık göstererek, onlardan yararlanmak isteyen kişi, huluskâr, yağcı, yalaka, yağdanlık, yalpak, yaltak, yaltakçı, kemik yalayıcı, çanak yalayıcı kılbaz.



- Saraylarda devlet büyüklerini nükteli sözler ile eğlendiren kimse.



TDK'da Dalkavukça ve Dalkavuklaşma Kelimelerinin Anlamları Nedir?



Dalkavuk kelimesi akla yalaka, yaltakçı, yağcı gibi kelimeleri akla getirse de eski dönemlerde saraylarda yaşayan büyükleri eğlendiren kişilere de dalkavuk denmektedir. Dalkavuk kelimesinden türemiş olan dalkavukça ve dalkavuklaşma kelimelerinin anlamları ise Türk Dil Kurumu sözlüklerinde bulunmaktadır. Dalkavuklaşma ve dalkavukça kelimelerinin sözlük anlamı şu şekildedir:



Dalkavukça: Dalkavukça kelimesi Türk Dil Kurumunda dalkavuk gibi, yaltakça ve dalkavuğa yakışır bir biçimde şeklinde açıklanmıştır. Cümle içerisinde hem sıfat hem de zarf öğesi şeklinde kullanılmaktadır.



Dalkavuklaşma: Türk Dil Kurumunda dalkavuklaşma kelimesi Dalkavuklaşmak işi olarak belirtilmiştir.