Darı Nedir? Darı Nerede Yetişir Ve Ne Zaman Ekilir?

Ülkemizde hem insan gıdası hem de hayvan yemi olarak kullanılan darı çok yıllık bir bitkidir. Ülkemizde de pek çok alanda yetiştirilmesi sebebiyle darı yetiştiriciliği merak konusu olmuştur.

Darı Nedir?

Tohumları buğday gibi besin maddesi olarak kullanılan çok yıllık bitkiye darı adı verilmektedir. Ülkemizde de yetiştiriciliği yapılan darı hayvan yemi olarak kullanılmasının yanında insan gıdasında da kullanılmaktadır. Türkiye'de Van Gölü kıyılarında ve Hakkari'de cin darı adı verilen ve darı türlerinden olan bu türün kavrulup taştan geçirildiği ve kavuzlarından ayrıldığı bilinmektedir.

Darı bitkisinin dane kısmı süt ve ayran ile birleştirilebilir. Ekmek bu şekilde yapılmaktadır. Ayrıca bozanın da ham maddesi darıdır.

Darı Nerede Yetişir?

Darı ülkemizde de yetiştirilen bir bitkidir. Güneydoğu, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Ege ve Marmara bölgelerinde tohumları buğday gibi besin maddesi olarak kullanılabilir. Koca darı ise Muğla ve Hatay bölgesinde ekmeğin hammaddesi olarak kullanılır. Koca darı nişastası ayrıca dokuma sanayii için de elverişli olmaktadır.

Darı Ne Zaman Ekilir?

Darı ekimi için en iyi zaman ekim zamanı mısır ekiminden 2 hafta sonrasıdır. Toprak sıcaklığı 13 ile 15 derece aralığında olmalıdır ve ekim şekli aletler ile sırasıyla ekilmektedir.

Ekim derinliği ise toprağın durumuna göre 1 veya 3 santimetre, dekara atılacak tohum ise 0.5 ile 5 kilogram aralığında olur. Tohumlar çimlenir ve ardından çapalama ile sulama işlemleri yapılır. Danelerin renklendiği zamandan birkaç gün sonra ise darının hasadı yapılabilir.