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    03.10.2020 - 22:52 |

    Doğu Anadolu Bölgesi İlleri Ve İlçeleri Nelerdir? İsimleri Ve Nüfusları İle Doğu Anadolu Şehirleri

    Doğu Anadolu Bölgesi, Türkiye'nin yüz ölçümü bakımından en büyük bölgesidir. 164.000 kilometrekarelik bir alanı kaplayan bölgede 14 il bulunmaktadır. Yüz ölçümü 25.066 kilometrekare olan Erzurum bölgenin en büyük şehridir. Erzurum aynı zamanda Türkiye'nin en büyük 4. ilidir. Doğu Anadolu Bölgesi illeri ve ilçeleri nelerdir? Nüfusları ile birlikte listeledik.

    Doğu Anadolu Bölgesi İlleri Ve İlçeleri Nelerdir? İsimleri Ve Nüfusları İle Doğu Anadolu Şehirleri

    Doğu Anadolu Bölgesinde 125 ilçe bulunuyor. En fazla ilçeye sahip olan şehir Erzurum'dur. Bölgenin yüz ölçümü bakımından en küçük şehri olan Iğdır ise 4 ilçeden oluşmaktadır.

    Doğu Anadolu Bölgesi İlleri ve İlçeleri Nelerdir?

    1- Hakkari

    Hakkari'de merkez ilçe dahil toplam 5 ilçe bulunmaktadır.

    İlçeleri - Merkez - Çukurca - Yüksekova - Şemdinli - Derecik

    2- Van

    İlçeleri - Bahçesaray - İpekyolu - Erciş - Çatak - Tuşba - Edremit - Gevaş - Özalp - Muradiye Çaldıran - Gürpınar - Başkale - Saray

    3- Iğdır

    Iğdır'a bağlı 4 ilçe bulunmaktadır.

    İlçeleri - Merkez - Karakoyunlu - Aralık - Tuzluca

    4- Ardahan

    Ardahan ilinin 6 ilçesi vardır.

    İlçeleri - Merkez - Damal - Göle - Çıldır - Posof - Hanak

    5- Kars

    Kars'ta merkez ilçe de dahil olmak üzere toplam 8 ilçe bulunuyor.

    İlçeleri - Merkez - Susuz - Kağızman - Sarıkamış - Akyaka - Selim - Digor - Arpaçay

    6- Ağrı

    Ağrı da Kars gibi 8 ilçeden oluşuyor

    İlçeleri - Merkez - Hamur - Patnos - Doğubayazıt - Taşlıçay - Diyadin - Tutak - Eleşkirt,

    7- Bitlis

    Bitlis'e bağlı 7 ilçe bulunmaktadır.

    İlçeleri - Merkez- Ahlat - Tatvan - Güroymak - Hizan - Mutki - Adilcevaz.

    8- Muş

    İlçeleri - Hasköy - Bulanık - Merkez - Malazgirt - Varto - Korkut,

    9- Bingöl

    İlçeleri - Kiğı - Merkez - Yedisu - Genç - Solhan - Yayladere - Karlıova -

    10- Erzurum

    Doğu Anadolu Bölgesinin en büyük şehri olan Erzurum'da toplam 20 ilçe bulunmaktadır.

    İlçeleri - Palandöken - Olur - İspir - Yakutiye - Aziziye - Horasan - Uzundere - Oltu - Pasinler - Pazaryolu - Karayazı - Hınıs - Narman - Tekman - Aşkale - Köprüköy- Karaçoban - Tortum - Şenkaya - Çat

    11- Tunceli

    İlçeleri - Merkez- Nazımiye - Hozat - Pertek - Ovacık - Mazgirt - Pülümür - Çemişgezek

    12 - Malatya

    İlçeleri - Yeşilyurt - Doğanyol - Battalgazi - Doğanşehir - Kale - Akçadağ - Arguvan - Darende, Hekimhan - Kuluncak - Yazıhan - Arapgir - Pütürge

    13- Erzincan

    İlçeleri - Merkez - Otlukbeli - Tercan - Üzümlü - Kemaliye - Refahiye - Kemah - Çayırlı - İliç

    14- Elazığ

    İlçeleri - Merkez - Keban - Maden - Kovancılar - Ağın - Karakoçan - Palu - Alacakaya - Baskil - Arıcak - Sivrice

    Doğu Anadolu Bölgesi İlleri ve Nüfusları

    Bitlis - 342.00

    Ardahan - 98.000

    Ağrı - 538.000

    Erzurum - 768.000

    Iğdır - 199.500

    Van - 1.147.000

    Hakkari - 283.400

    Muş - 407.200

    Kars - 289.000

    Elazığ - 592.100

    Bingöl - 282.200

    Tunceli - 85.250

    Erzincan - 235.000

    Malatya - 773.130

     

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