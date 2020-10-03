Doğu Anadolu Bölgesi İlleri Ve İlçeleri Nelerdir? İsimleri Ve Nüfusları İle Doğu Anadolu Şehirleri
Doğu Anadolu Bölgesi, Türkiye'nin yüz ölçümü bakımından en büyük bölgesidir. 164.000 kilometrekarelik bir alanı kaplayan bölgede 14 il bulunmaktadır. Yüz ölçümü 25.066 kilometrekare olan Erzurum bölgenin en büyük şehridir. Erzurum aynı zamanda Türkiye'nin en büyük 4. ilidir. Doğu Anadolu Bölgesi illeri ve ilçeleri nelerdir? Nüfusları ile birlikte listeledik.
Doğu Anadolu Bölgesinde 125 ilçe bulunuyor. En fazla ilçeye sahip olan şehir Erzurum'dur. Bölgenin yüz ölçümü bakımından en küçük şehri olan Iğdır ise 4 ilçeden oluşmaktadır.
Doğu Anadolu Bölgesi İlleri ve İlçeleri Nelerdir?
1- Hakkari
Hakkari'de merkez ilçe dahil toplam 5 ilçe bulunmaktadır.
İlçeleri - Merkez - Çukurca - Yüksekova - Şemdinli - Derecik
2- Van
İlçeleri - Bahçesaray - İpekyolu - Erciş - Çatak - Tuşba - Edremit - Gevaş - Özalp - Muradiye Çaldıran - Gürpınar - Başkale - Saray
3- Iğdır
Iğdır'a bağlı 4 ilçe bulunmaktadır.
İlçeleri - Merkez - Karakoyunlu - Aralık - Tuzluca
4- Ardahan
Ardahan ilinin 6 ilçesi vardır.
İlçeleri - Merkez - Damal - Göle - Çıldır - Posof - Hanak
5- Kars
Kars'ta merkez ilçe de dahil olmak üzere toplam 8 ilçe bulunuyor.
İlçeleri - Merkez - Susuz - Kağızman - Sarıkamış - Akyaka - Selim - Digor - Arpaçay
6- Ağrı
Ağrı da Kars gibi 8 ilçeden oluşuyor
İlçeleri - Merkez - Hamur - Patnos - Doğubayazıt - Taşlıçay - Diyadin - Tutak - Eleşkirt,
7- Bitlis
Bitlis'e bağlı 7 ilçe bulunmaktadır.
İlçeleri - Merkez- Ahlat - Tatvan - Güroymak - Hizan - Mutki - Adilcevaz.
8- Muş
İlçeleri - Hasköy - Bulanık - Merkez - Malazgirt - Varto - Korkut,
9- Bingöl
İlçeleri - Kiğı - Merkez - Yedisu - Genç - Solhan - Yayladere - Karlıova -
10- Erzurum
Doğu Anadolu Bölgesinin en büyük şehri olan Erzurum'da toplam 20 ilçe bulunmaktadır.
İlçeleri - Palandöken - Olur - İspir - Yakutiye - Aziziye - Horasan - Uzundere - Oltu - Pasinler - Pazaryolu - Karayazı - Hınıs - Narman - Tekman - Aşkale - Köprüköy- Karaçoban - Tortum - Şenkaya - Çat
11- Tunceli
İlçeleri - Merkez- Nazımiye - Hozat - Pertek - Ovacık - Mazgirt - Pülümür - Çemişgezek
12 - Malatya
İlçeleri - Yeşilyurt - Doğanyol - Battalgazi - Doğanşehir - Kale - Akçadağ - Arguvan - Darende, Hekimhan - Kuluncak - Yazıhan - Arapgir - Pütürge
13- Erzincan
İlçeleri - Merkez - Otlukbeli - Tercan - Üzümlü - Kemaliye - Refahiye - Kemah - Çayırlı - İliç
14- Elazığ
İlçeleri - Merkez - Keban - Maden - Kovancılar - Ağın - Karakoçan - Palu - Alacakaya - Baskil - Arıcak - Sivrice
Doğu Anadolu Bölgesi İlleri ve Nüfusları
Bitlis - 342.00
Ardahan - 98.000
Ağrı - 538.000
Erzurum - 768.000
Iğdır - 199.500
Van - 1.147.000
Hakkari - 283.400
Muş - 407.200
Kars - 289.000
Elazığ - 592.100
Bingöl - 282.200
Tunceli - 85.250
Erzincan - 235.000
Malatya - 773.130