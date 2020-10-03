Doğu Anadolu Bölgesi İlleri Ve İlçeleri Nelerdir? İsimleri Ve Nüfusları İle Doğu Anadolu Şehirleri

Doğu Anadolu Bölgesinde 125 ilçe bulunuyor. En fazla ilçeye sahip olan şehir Erzurum'dur. Bölgenin yüz ölçümü bakımından en küçük şehri olan Iğdır ise 4 ilçeden oluşmaktadır.



Doğu Anadolu Bölgesi İlleri ve İlçeleri Nelerdir?



1- Hakkari



Hakkari'de merkez ilçe dahil toplam 5 ilçe bulunmaktadır.



İlçeleri - Merkez - Çukurca - Yüksekova - Şemdinli - Derecik



2- Van



İlçeleri - Bahçesaray - İpekyolu - Erciş - Çatak - Tuşba - Edremit - Gevaş - Özalp - Muradiye Çaldıran - Gürpınar - Başkale - Saray



3- Iğdır



Iğdır'a bağlı 4 ilçe bulunmaktadır.



İlçeleri - Merkez - Karakoyunlu - Aralık - Tuzluca



4- Ardahan



Ardahan ilinin 6 ilçesi vardır.



İlçeleri - Merkez - Damal - Göle - Çıldır - Posof - Hanak



5- Kars



Kars'ta merkez ilçe de dahil olmak üzere toplam 8 ilçe bulunuyor.



İlçeleri - Merkez - Susuz - Kağızman - Sarıkamış - Akyaka - Selim - Digor - Arpaçay



6- Ağrı



Ağrı da Kars gibi 8 ilçeden oluşuyor



İlçeleri - Merkez - Hamur - Patnos - Doğubayazıt - Taşlıçay - Diyadin - Tutak - Eleşkirt,



7- Bitlis



Bitlis'e bağlı 7 ilçe bulunmaktadır.



İlçeleri - Merkez- Ahlat - Tatvan - Güroymak - Hizan - Mutki - Adilcevaz.



8- Muş



İlçeleri - Hasköy - Bulanık - Merkez - Malazgirt - Varto - Korkut,



9- Bingöl



İlçeleri - Kiğı - Merkez - Yedisu - Genç - Solhan - Yayladere - Karlıova -



10- Erzurum



Doğu Anadolu Bölgesinin en büyük şehri olan Erzurum'da toplam 20 ilçe bulunmaktadır.



İlçeleri - Palandöken - Olur - İspir - Yakutiye - Aziziye - Horasan - Uzundere - Oltu - Pasinler - Pazaryolu - Karayazı - Hınıs - Narman - Tekman - Aşkale - Köprüköy- Karaçoban - Tortum - Şenkaya - Çat



11- Tunceli



İlçeleri - Merkez- Nazımiye - Hozat - Pertek - Ovacık - Mazgirt - Pülümür - Çemişgezek



12 - Malatya



İlçeleri - Yeşilyurt - Doğanyol - Battalgazi - Doğanşehir - Kale - Akçadağ - Arguvan - Darende, Hekimhan - Kuluncak - Yazıhan - Arapgir - Pütürge



13- Erzincan



İlçeleri - Merkez - Otlukbeli - Tercan - Üzümlü - Kemaliye - Refahiye - Kemah - Çayırlı - İliç



14- Elazığ



İlçeleri - Merkez - Keban - Maden - Kovancılar - Ağın - Karakoçan - Palu - Alacakaya - Baskil - Arıcak - Sivrice



Doğu Anadolu Bölgesi İlleri ve Nüfusları



Bitlis - 342.00



Ardahan - 98.000



Ağrı - 538.000



Erzurum - 768.000



Iğdır - 199.500



Van - 1.147.000



Hakkari - 283.400



Muş - 407.200



Kars - 289.000



Elazığ - 592.100



Bingöl - 282.200



Tunceli - 85.250



Erzincan - 235.000



Malatya - 773.130