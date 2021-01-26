Dolunay İsminin Anlamı Nedir? Dolunay Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Gün geçtikçe Dolunay ismine sahip olan kişi sayısı artmaktadır. Farklı ve güzel bir isim arayan aileler doğan çocuklarına bu ismi vermektedir. Bu sebeple Dolunay ismi popüler olmayı başarmıştır.



Dolunay Ne Demek?



İlk olarak dolunayın kelime anlamına bakmamız gerekiyor. Dolunay kelime anlamı olarak Ay'ın tam bir daire şeklinde ve dünyaya doğru dönük olan hali için kullanılmaktadır. Bundan dolayı oldukça özel bir isim olmayı başarmıştır. Dolunay ismi verilen kişiler bu ismi taşımaktan genelde memnun olmuşlardır.



Dolunay ismini taşıyan kişilerin genel özellikleri arasında yere sağlam basan ve kendinden emin olan bir yapı görülmektedir. Dolunay isminde olan kişiler neşeli ve mutlu olmakla birlikte genel olarak çevresine karşı uyumlu olan kişilerdir. Genel olarak Dolunay ismini taşıyan kişiler güçlü karakterlerdir. Bu kişiler mükemmel olmayı ve ilgi çekmeyi severler.



Dolunay isminde olan kişiler hayatlarında genellikle düzenli yaşamayı severler. Ayrıca inatçı bir yapıda oldukları da söylenebilir. Tabi inatçı olmalarından dolayı çevrelerinde sıkıntı yaşama ihtimalleri vardır. Sonuçta inatçı insanlar zor insanlardır. Yine de iyi özellikleri sayesinde inatçı huylarını dışarı çok yansıtmayabilirler.



Dolunay İsmi Kuran’da Geçiyor mu?



Birçok özelliği bulunan ve sıkça kullanılan Dolunay ismi maalesef Kuran'da geçen bir isim değildir. Tabi Kuran'da geçmediği için çocuğunuza bu ismi vermemeyi düşünmemelisiniz. Güzel bir isim olup da Kuran'da geçmeyen başka isimlerde vardır. Bu yüzden Dolunay ismini çocuğunuza rahatlıkla verebilirsiniz.