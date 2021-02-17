Döne İsminin Anlamı Nedir? Döne Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?



Türkçede birçok farklı isim bulunmaktadır ve bu isimlerden biri olarak da Döne öne çıkıyor. Aynı zamanda kökeni Türkçe olan bu güzel isim kız çocukları adına değerlendirilir. Çok eski tarihlerde yaygın kullanılması ile beraber günümüzde hala öne çıkıyor.



Döne Ne Demek?



Döne isminin anlamı, ‘Karşı ziyarette bulunan’ biçiminde ifade edilir. Yani bir diğer ifade ile gelen ziyarete karşı bir nezaketen ziyaret gerçekleştirmek olarak da anlatmak mümkün. Bu durum birçok farklı anlam altında kullanılabilir. Devlet ya da komşuluk ile beraber birçok farklı anlam üzerinden ele alınır. Özellikle Türk gelenek ve göreneklerini anlatan bir ifade olduğunu da söylemek mümkün. O yüzden kız çocukları için sevilen isimler içerisinde gelir.



Döne İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?



Merak edilen bir diğer husus Döne isminin Kur'an'da geçip geçmediğidir. Bu güzel isim Kur'an-ı Kerim'de geçmez. Kız çocukları için tercih edilen ve günümüzde son dönemlerdeki geçen isimler içerisinde geliyor. Her ne kadar çok fazla ilgi görmese bile anlamı üzerinden merak edilen isimlerden biri olduğunu söylemek mümkün. Ancak anlamı üzerinden ve tarihi ile beraber eski isimlerden biridir.