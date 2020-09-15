Dünya Haritası (Siyasi): Yüksek Çözününürlüklü, Büyük Ve Renkli Dünya Siyasi Haritası

Kıta ve ülke sınırlarını gösteren haritalara siyasi harita denilmektedir. Örneğin dünya siyasi haritası gibi uzunluk ve alan hesaplamaları için kullanılır. Yer şekilleri hakkında bilgi vermezler.

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Kaynak: cografyaharita.com



Dünya Haritası (Siyasi) Nedir?



Dünya üzerinde bulunan ülke ve kıtaların birbiri ile olan sınırların, yüz ölçümleri minimal hale getirilmiş boyutu ile ne kadar yer kapladığı hangi ülkenin hangi kıtada olduğunu görmemize yarayan harita çeşidine dünya siyasi haritası denilmektedir. Uzunluk ölçme amacıyla alan ve çap hesaplamada kullanılan siyasi haritalar ülkelerin çevrelerinde bulunan ülke ve komşularını hangi bölgede hangi komşunun yer aldığını göstermektedir. Tüm bunların yanı sıra kıta ve ülkelerin hangi denize kıyısı olduğunu bu denizlerin hangi ülke ve kıyı bölgelerini içerdiğini görmek için siyasi haritalara bakılmaktadır.

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Kaynak: cografyaharita.com





Yüksek Çözünürlüklü Dünya Siyasi Haritası Ne İşe Yarar?



Siyasi haritalar ülke ve kıtaların uzunluk ve alanlarının hesaplanmasında kullanılır. Bu nedenle yüksek çözünürlüğe sahip bir dünya siyasi haritasına bakarak kıtaları, kıtalar içerisinde birbirine komşu olan ülkeleri, bu ülkelerin sınır boylarını, ayrıca hangi denize kıyısı olduğunu görebilirsiniz. Örnek verecek olursak yüksek çözünürlüklü bir dünya siyasi haritasına bakarak;

Avrupa kıtasında yer alan ülkeleri

Asya ve Okyanusya kıtalarında bulunan ülkeleri

Afrika kıtasında yer alan ülkeleri



Rahatlıkla görmeniz mümkün olduğu gibi bu ülke sınır boylarının uzunluklarını hangi denizde sınırların ne boyda olduğunu da görebilirsiniz. Çözünürlük arttıkça detay ve derinlik de artar ince bir hesaplama söz konusudur.

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Kaynak: cografyaharita.com





Büyük ve Renkli Dünya Siyasi haritası Ne İşe Yarar?



Dünya siyasi haritalarında yüksek çözünürlük önemlidir. Böylelikle daha net bilgiler elde edilebilir. Ancak renklendirme belirli bir dayanak olmaksızın çizim yapan haritacıya aittir. Örneğin Amerika kırmızı, Rusya mavi görülebilir. Siyasi haritalarda önemli olan uzunluk alan hesaplamalarının yapılabilmesidir.

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Kaynak: cografyaharita.com