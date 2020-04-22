EBA TV canlÄ± izle! 22 Nisan TRT EBA TV yayÄ±n akÄ±ÅŸÄ± ve frekans bilgileri

EBA TV canlÄ± ders yayÄ±nlarÄ± TRT EBA TV Ã¼zerinden devam ediyor. Ã–ÄŸrenciler EBA TV Ã¼zerinde yer alan Ã¼Ã§ farklÄ± kanal Ã¼zerinden Ä°lkÃ¶ÄŸretim, Ortaokul ve Lise ders yayÄ±nlarÄ±nÄ± TRT EBA TV frekans ayarlamasÄ±nÄ± yaptÄ±ktan sonra TV ekranÄ± Ã¼zerinden veya internet baÄŸlantÄ±sÄ± olan Ã¶ÄŸrenciler ise TRT EBA TV online sistemi Ã¼zerinden yayÄ±nlarÄ± takip etme fÄ±rsatÄ± yakalÄ±yor. 09:00'da baÅŸlayan canlÄ± ders yayÄ±nlarÄ± Ã¶ÄŸleden sonra tekrar yayÄ±nlarÄ± ile devam ediyor. Ã–ÄŸrenciler iÃ§in belirlenen yayÄ±n akÄ±ÅŸÄ± programÄ±na gÃ¶re belirlenen saatlerde Ã¶ÄŸrenciler yer aldÄ±klarÄ± sÄ±nÄ±fa gÃ¶re derslerini takip edebiliyor. Ä°ÅŸte EBA TV canlÄ± yayÄ±n frekans bilgileri ve haftalÄ±k ders programÄ±...

Ä°LKÃ–ÄžRETÄ°M CANLI DERS YAYINI Ä°Ã‡Ä°N TIKLAYINIZ

ORTAOKUL CANLI DERS YAYINI Ä°Ã‡Ä°N TIKLAYINIZ

LÄ°SE CANLI DERS YAYINI Ä°Ã‡Ä°N TIKLAYINIZ

TRT-EBA TV YAYINLARININ TEKRARLARI OLACAK MI?

YayÄ±nlar aynÄ± kanalda ve gÃ¼n iÃ§inde 1 veya 2 kez tekrar edilecek. Tekrarlayan yayÄ±n akÄ±ÅŸÄ± da yine "eba.gov.tr" ve TRT internet sitelerinden Ã¶ÄŸrenilebilecek. AyrÄ±ca "eba.gov.tr" Ã¼zerinden de yayÄ±nlanan iÃ§eriklerin kayÄ±tlarÄ±na ulaÅŸÄ±labilecek.

TRT-EBA TV TELEVÄ°ZYON KANALLARI YAYIN AKIÅžINA NEREDEN ULAÅžILIR?

YayÄ±n akÄ±ÅŸlarÄ±na "eba.gov.tr" ana sayfasÄ±ndan ve TRT internet sitesinden gÃ¼nlÃ¼k ve haftalÄ±k yayÄ±n akÄ±ÅŸÄ±na ulaÅŸÄ±labilecektir. AyrÄ±ca, her akÅŸam yayÄ±n sonlandÄ±ktan sonra ve sabah yayÄ±n baÅŸlayana kadar televizyon ekranÄ±ndan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenebilecek.

HAFTALIK DERS PROGRAMI

Ä°LKÃ–ÄžRETÄ°M HAFTALIK YAYIN AKIÅžI





ORTAOKUL HAFTALIK YAYIN AKIÅžI





LÄ°SE HAFTALIK DERS YAYIN AKIÅžI

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EÄžÄ°TÄ°M KANALLARI UYDU AYARLARI NASIL YAPILACAK?

SD (Standart Ã§Ã¶zÃ¼nÃ¼rlÃ¼klÃ¼): TRT-EBA TV Ä°lkokul SD, TRT-EBA Ortaokul SD, TRT-EBA TV Lise SD kanallarÄ±, TÃœRKSAT uydusu Ã¼zerinden 1916 MHz, Vertical (Dikey), Sembol OranÄ±:30.000 FEC:3/4 parametreleri ile yayÄ±nlanmaktadÄ±r. TKGS (TÃœRKSAT Kanal GÃ¼ncelle Sistemi) sistemine sahip uydu alÄ±cÄ±larda ya da uydu alÄ±cÄ±lÄ± TV'lerde TRT-EBA TV Ä°lkokul SD 89. kanaldan, TRT-EBA TV Ortaokul SD 90. kanaldan, TRT-EBA TV Lise SD 91. kanaldan izlenebilecek.

HD (yÃ¼ksek Ã§Ã¶zÃ¼nÃ¼rlÃ¼klÃ¼): TRT-EBA TV Ä°lkokul HD, TRT-EBA TV Ortaokul HD, TRT-EBA TV Lise HD kanallarÄ±, TÃœRKSAT uydusu Ã¼zerinden 12084 MHz, Horizontal (Yatay), Sembol OranÄ±:13750 FEC:2/3 parametreleri ile yayÄ±nlanacak. TKGS sistemine sahip olan uydu alÄ±cÄ±larda ya da uydu alÄ±cÄ±lÄ± televizyonlarda TRT-EBA TV Ä°lkokul HD 86. kanaldan, TRT-EBA TV Ortaokul HD 87. kanaldan, TRT-EBA TV Lise HD 88. kanaldan izlenebilecek.

TÃœRKSAT uydularÄ±ndan ÅŸifreli platform hizmeti veren D-Smart, Tivibu Uydu ve Digiturk (TÃœRKSAT aboneleri) eÄŸitim yayÄ±nlarÄ±nÄ± nasÄ±l takip edebilir?

TÃœRKSAT uydularÄ±ndan ÅŸifreli platform hizmeti veren D-Smart, Tivibu Uydu ve Digiturk TÃœRKSAT Uydusu platformlarÄ± da kendi akÄ±llÄ± kanal sÄ±ralamasÄ±na eklemek suretiyle yayÄ±nlarÄ± abonelerine iletecek.

DERSÄ° HANGÄ° Ã–ÄžRETMENLER ANLATIYOR?

Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n seÃ§tiÄŸi, alanÄ±nda baÅŸarÄ±lÄ± Ã¶ÄŸretmenler ders anlatÄ±m videolarÄ± ile konularÄ± anlatacak.