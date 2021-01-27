Enise İsminin Anlamı Nedir? Enise Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Enise kökeni Arapçaya dayanan ve Türkiye'de yerleşik olarak bulunan hoş isimler içerisinde yer alıyor. Özellikle insana yakın gelen güzel anlamları ile beraber dikkatleri üzerine çektiğini söylemek gerekir. Farklı ve hoş bir okunuş sunması ile beraber, Enise isminin anlamı eşliğinde daha çok tek başına kullanmak güzel bir etki yaratabilir. Tabii uygun bir karşılık bulunursa başka isimlerle de bir araya getirmek mümkün.



Enise Ne Demek?



Enise ismi köken olarak Enis’ten gelir ve kız çocukları için kullanılır. Bu konuda farklı anlamları ile beraber ortak şekilde hoş bir etki yaratıyor.



- Arkadaş veya dost

- Yar veya sevgili



Böylesi işten ve güzel, aynı zamanda sıcakkanlı anlamları ile beraber kız çocukları için boş bir isim olarak öne çıkıyor. Sadece anlama değil aynı zamanda okunuşu üzerinden de oldukça naif bir etki yarattığını söylemek mümkün. Eğer özgün ve farklı bir isim arıyorsanız minik yavrunuz için bu güzel adı değerlendirebilirsiniz.



Enise İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?



Enise isminin Arapça kökenli olması ile beraber aynı zamanda pek çok ebeveyn bu adını Kur'an'da geçip geçmediğini merak ediyor. Enise ismi Kur'an'da geçmez. Özellikle hoş bir anlam forması ile beraber kız çocukları için değerlendirilecek en güzel isimler içerisinde yer almaktadır. Alternatif olarak minik yavrunuz adına seçtiğiniz isimler içerisine ekleyebilir ve listede tutabilirsiniz. Böylece tercih edeceğiniz isimler içerisinde bu adı da değerlendirmeniz mümkün.