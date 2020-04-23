BİST98.1710,57EURO7,51-0,55USD6,93-0,67ALTIN387,050,61
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEğitim Haberleri Fark Etmek Nasıl Yazılır? Farketmek Tdk Yazımı Ayrı Mı, Bitişik Mi? Fark Etmek Kelimesinin Doğru Yazılışı
    ABONE OL
    23.04.2020 - 18:08 |

    Fark Etmek Nasıl Yazılır? Farketmek Tdk Yazımı Ayrı Mı, Bitişik Mi? Fark Etmek Kelimesinin Doğru Yazılışı

    TDK sözlüğünün yazım kuralları internet üzerinden de bulunabilmektedir. Kelimelerin birçoğunun yazım şekli bu şekilde internet ortamında kolaylıkla sorgulanıp bulunabilir. En çok araştırılan sorgulanan yazım şekilleri sözcüklerin ayrı yazımı ya da bitişik yazımı konusunda olanlarıdır. Ayrı ya da bitişik yazılması konusunda sorgulananlardan biri fark etmektir. Fark etmek TDK’ya göre ayrı mı bitişik mi yazılır? Nasıl yazılmalıdır? Tüm merak edilenleri derledik.

    Fark Etmek Nasıl Yazılır? Farketmek Tdk Yazımı Ayrı Mı, Bitişik Mi? Fark Etmek Kelimesinin Doğru Yazılışı

    İki kelimenin yan yana gelip de oluşturmuş oldukları sözcüklerin ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı karıştırılan konulardan biridir. Yazım kılavuzunda belirtilen şekilde Türkçeyi doğru kullanmak isteyen bireylerin doğru yazılış şeklini merak ettikleri kelimelerden biri fark etmektir.

    Fark Etmek TDK’ya Göre Doğru Yazılışı

    Birçok kişi bu kelimeyi farketmek şeklinde mi yoksa fark etmek şeklinde mi yazılacağı konusunda tereddütte kalır. Fakat TDK’ya göre bu kelimenin doğru yazılışı kelimeleri ayrı şekilde yazmaktır. Doğru kullanım “fark etmek” şeklindedir.

    Fark Etmek Kelimesinin Cümle İçerisindeki Örnekleri

    Görür görmez moralinin bozuk olduğunu fark ettim. (DOĞRU)

    Görür görmez moralinin bozuk olduğunu farkettim. (YANLIŞ)

    Fark etmeden alışıyor insan. (DOĞRU)

    Farketmeden alışıyor insan (YANLIŞ)

    Fark Etmek Nedir?

    Ayırt etmek, başkalaşmak, değişmek, sezmek, anlamak seçmek ve görmek anlamlarına gelmektedir.

     

    Gülhane Parkı’nda Mazhar, Fuat konseriTürkiye Büyük Millet Meclisi'nin ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılı nedeniyle İstanbul Valiliği tarafından düzenlenen organizasyonda Mazhar Alanson ve Fuat Güner, Gülhane Parkı'nda konser verdi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    İntihal Ne Demek? İntihal Yapmak Ve İntihal Etmek Kelimelerinin Anlamı Nedir?

    İntihal Ne Demek? İntihal Yapmak Ve İntihal Etmek Kelimelerinin Anlamı Nedir?

    Hesaptaki parayı görünce isyan ettiler...

    Hesaptaki parayı görünce isyan ettiler...

    ABD'yi karıştıran 'karantina' mesajları: Beyaz Saray alarma geçti!

    ABD'yi karıştıran 'karantina' mesajları: Beyaz Saray alarma geçti!

    57 Nerenin Plakası? Sinop İlçelerinin Plaka Kodları Ve Harfleri

    57 Nerenin Plakası? Sinop İlçelerinin Plaka Kodları Ve Harfleri

    Sıradaki Haber