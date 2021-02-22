Fe Eyne Tezhebün Ne Demek? Arapça Olan Fe Eyne Tezhebün Kelimesinin Türkçesi Nedir?

Fe eyne tezhebun kelimesi kökeni Arapça olan bir kelime grubudur. Dini metin ve ibadetler sırasında sık sık Fe eyne tezhebun kelimesi dile getirilmektedir.



Fe Eyne Tezhebün Ne Demek?



Kuranı kerimde sık sık karşılaşılan Fe eyne tezhebun kelimesi kâfirler ve müşriklerden ziyade dinden dönene bireyler için de kullanılmaktadır. Kelime anlamı olarak Fe eyne tezhebun öyleyse nereye gidiyorsunuz demektir.



Arapça Olan Fe Eyne Tezhebün Kelimesinin Türkçesi Nedir?



İslam dini sık sık insanlara düşünmeyi ve okumayı teşvik etmektedir. Örneğin sık sık kuranı kerimde hiç düşünmez misiniz gibi sorular yöneltilmektedir. Bu sorulardan biri olan Fe eyne tezhebun kelimesi Türkçe karşılığı da öyleyse nereye gidiyorsunuz? olmaktadır.