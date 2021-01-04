Firuze İsminin Anlamı Nedir? Firuze Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Firuze kökeni Arapça olan ve aynı zamanda Türkçede yaygın olarak kullanılan güzel isimler arasında geliyor. Özellikle anlamı açısından nadide bir taş olması ile beraber, renkleri üzerinden de ilgi görmektedir. Kız çocukları için aynı zamanda ifadesi ve telaffuzu kapsamında da beğenilen bir isim olarak öne çıkıyor.



Firuze Ne Demek?



Firuze farklı anlamları üzerine kullanılan özel ve güzel isimlerden biridir.



- Nişabur’da çıkarılan, açık mavi renge sahip ve değerli olan yüzük taşı.

- Daha yeşil ve gök mavisi ile açık yeşil renge sahip olan balmumu parlaklığındaki özel bir taş.



Böylesi anlamlı ve değerli manaları üzerinden Firuze ismi kız çocukları için kullanılabilir. Özellikle son dönemlerde pek çok anne ve babanın Firuze isminin anlamı üzerinden araştırdı ve öğrenmeye çalıştığı güzel isimler içerisinde geliyor.



Firuze İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?



Firuze isminin Kur'an'da geçip geçmediği pek çok kişinin merak ettiği konular içerisinde yer almaktadır. Firuze Kur'an'da geçmeyen bir isimdir. Özellikle değerli ve özel bir taş olması ile beraber aynı zamanda farklı renkleri üzerinden güzel bir mana sunuyor. Kız çocukları adına listeye eklenecek ve alternatifler arasında olacak özel isimlerden biridir.