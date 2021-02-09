Frekans Nedir, Çeşitleri Nelerdir? İstatistik Ve Ölçümlemede Frekansın Önemi

Frekans özellikle mutlaka öğrencilerin bilmesi gereken önemli yapılar içerisinde gelir. Dalga boyutu ve dalga sabiti üzerinden ölçümü gerçekleştirilen frekans, aynı zamanda pek çok farklı sektör açısından da oldukça önemlidir.

Frekans Nedir?

Merak edilen konular içerisinde frekans nedir sorusu geliyor. Belli bir zaman çerçevesinde yine belli bir noktadan geçen dalgaların (titreşim) sayısına frekans denmektedir. Aynı zamanda hareketin bir defa geçen tekrarı üzerinden süre kapsamında periyod ifadesi de kullanılabilir. Bu doğrultuda frekansı ölçebilmek için hız birimi olarak, ‘hz’ değerlendirilir. Saniye başına geçen dalgaları temsil etmek suretiyle kullanılır. Böylece frekans ölçümü ile beraber amaca uygun olarak farklı durumlar için tam bir tespit gerçekleştirilir.

Frekans Çeşitleri Nelerdir?

Özellikleri ile amacına bağlı olarak günümüzde birçok değişik frekans çeşidi bulunur. Değişik koşullar altında tespit edilen bu frekanslar, farkı sayılardaki periyotlara sahip olarak ön plana çıkar.

- Radyo frekansı

- Ses frekansı

- Işık frekansı

Genel olarak bu 3 frekans amaca uygun olarak değişik yerlerde yaygın şekilde kullanılıyor.

İstatistik ve Ölçümlemede Frekansın Önemi

Hem istatistik açısından hem de ölçümleme konusunda frekansını önemi oldukça büyüktür. Özellikle iletişim telekominasyonu, basınç değişimi konusunda yapılan çalışmalar, ışığın frekansını belirleme gibi birçok amaç altında değerlendirilir.

Diğer yandan bu ölçümlemeler ve sektörler ile beraber, istatistiki açıdan da veriler konusunda değerlendirilir. Bu veriler yapılacak çalışmaların çok daha sağlıklı bir şekilde ele alınması için kullanılır. Günümüzde dijital multimetre kullanmak suretiyle frekans ölçümü yapılmaktadır. Bu bağlamda frekansa bağlı olarak değişik modlar ön plana çıkar ve ölçümleme tamamlanır.