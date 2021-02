Friday Ne Demek, Nasıl Okunur? İngilizce Friday Kelimesinin Türkçe Anlamı Nedir?

İngilizce günleri merak eden çok sayıda insan vardır. Haftanın bir günü olan friday sıkça merak edilmektedir. Friday ne demek diye merak edenler bu kelimeyi kolayca öğrenebilir. Tabi bu kelimeyi öğrendikten sonra okunuşuna mutlaka dikkat etmelisiniz.

Friday Ne Demek, Nasıl Okunur?

Friday kelimesinin Türkçe anlamı Cuma demektir. Haftanın günlerinden birisi olan Friday Cuma anlamına gelmektedir. Okunuşu ise 'Fridey' şeklindedir. Yazılışı ve okunuşu arasında fark vardır. O yüzden dikkatli bir şekilde okumanız gerekmektedir.

İnglizce Friday Kelimesinin Türkçe Anlamı Nedir?

Cuma gününü ifade eden İngilizce kelime Friday kelimesidir.

Örnek Cümle;

​​​​İngilizce: I will go on vacation with my family on Friday.

Türkçesi: Ailemle bereber cuma günü tatile gideceğim.