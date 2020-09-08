G Harfi İle Başlayan Şehirler, Ülkeler Ve Başkentleri Nelerdir? G Harfiyle Başlayan Türkiye İlleri

Ülkemizde ilk harfi G olan üç şehir bulunuyor. Bu şehirlerden ikisi Karadeniz, biri Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yer almaktadır.



G Harfiyle Başlayan Türkiye İlleri



1- Giresun: Doğu Karadeniz'de yer alan şehrin nüfusu 450 binin üstündedir. Giresun'un mısır ekmeği, tel kadayıfı ve hamsi böreği meşhurdur.



2- Gaziantep: Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yer alan Gaziantep'in nüfusu yaklaşık olarak 2.100.000'dir. 7.642 kilometrekarelik yüz ölçümüne sahip olan ilin toplam 9 ilçesi bulunmaktadır.



3- Gümüşhane: Giresun gibi Gümüşhane de Doğu Karadeniz'de yer alır. Şehrin sınır komşuları Bayburt, Trabzon, Giresun ve Erzincan'dır.



G Harfiyle Başlayan Ülkeler ve Başkentleri



1- Guadeloupe: Antiller'de yer alan bir ada ülkesidir. Başkenti: Basse-Terre



2- Gana: Afrika kıtasının batısında yer alan Gana'nın başkenti Akra'dır.



3- Gabon: Orta Afrika'da yer alan Gabon'un başkenti Libreville'dir.



4- Gürcistan: Türkiye'nin sınır komşularından biri olan Gürcistan'ın Asya ve Avrupa kıtasında toprakları bulunuyor. Gürcistan'ın başkenti: Tiflis



5- Güney Kore: Ülke, 15 Ağustos 1948 tarihinde Kore'nin bölünmesiyle kuruldu. Güney Kore'nin başkenti: Seul.



6- Güney Afrika Cumhuriyeti: Afrika kıtasının en zengin ve en gelişmiş ülkesidir. Güney Afrika Cumhuriyetinin başkenti: Pretoria



7- Guayana: Fransız Guayanası adıyla da bilinir. Özerk bir ülke olan Guayana'nın başkenti Cayenne'dir.



8- Gine: Batı Afrika'da yer alır. Başkenti: Konakri.



9- Grönland: Danimarka'ya bağlı ada ülkesi Grönland'ın başkenti Nuuk'tur.



10- Guam: Mariana Adalarının en büyüğü olan Guam'ın yüz ölçümü 549 kilometrekaredir. Okyanusya kıtasında yer alan Guam'ın başkenti, Hagatna'dır.



11- Gambia: Batı Afrika ülkesidir. Başkenti: Banjul



12- Grenada: Karayipler'de yer alan ada ülkesidir. Başkenti: Saint Georges



G Harfiyle Başlayan Şehirler



Gander ve Gameti - Kanada

Garachine - Panama

Garissa- Kenya

Gary ve Gardner - ABD

Gdansk - Polonya

General Roca - Arjantin

Ghazvin - İran

Gibraleon - İspanya

Giyani - Güney Afrika

Glasgow - Birleşik Krallık

Gold Coast - Avustralya

Gothenburg - İsveç