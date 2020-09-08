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    08.09.2020 - 01:21 |

    G Harfi İle Başlayan Şehirler, Ülkeler Ve Başkentleri Nelerdir? G Harfiyle Başlayan Türkiye İlleri

    G harfi ile başlayan toplam 12 ülke bulunmaktadır. Bu ülkelerden biri Türkiye'nin kuzeydoğusunda sınır komşusu olan Gürcistan'dır. G harfi ile başlayan şehirler ve ülkeler nelerdir? Sizin için derledik.

    G Harfi İle Başlayan Şehirler, Ülkeler Ve Başkentleri Nelerdir? G Harfiyle Başlayan Türkiye İlleri

    Ülkemizde ilk harfi G olan üç şehir bulunuyor. Bu şehirlerden ikisi Karadeniz, biri Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yer almaktadır.

    G Harfiyle Başlayan Türkiye İlleri

    1- Giresun: Doğu Karadeniz'de yer alan şehrin nüfusu 450 binin üstündedir. Giresun'un mısır ekmeği, tel kadayıfı ve hamsi böreği meşhurdur.

    2- Gaziantep: Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yer alan Gaziantep'in nüfusu yaklaşık olarak 2.100.000'dir. 7.642 kilometrekarelik yüz ölçümüne sahip olan ilin toplam 9 ilçesi bulunmaktadır.

    3- Gümüşhane: Giresun gibi Gümüşhane de Doğu Karadeniz'de yer alır. Şehrin sınır komşuları Bayburt, Trabzon, Giresun ve Erzincan'dır.

    G Harfiyle Başlayan Ülkeler ve Başkentleri

    1- Guadeloupe: Antiller'de yer alan bir ada ülkesidir. Başkenti: Basse-Terre

    2- Gana: Afrika kıtasının batısında yer alan Gana'nın başkenti Akra'dır.

    3- Gabon: Orta Afrika'da yer alan Gabon'un başkenti Libreville'dir.

    4- Gürcistan: Türkiye'nin sınır komşularından biri olan Gürcistan'ın Asya ve Avrupa kıtasında toprakları bulunuyor. Gürcistan'ın başkenti: Tiflis

    5- Güney Kore: Ülke, 15 Ağustos 1948 tarihinde Kore'nin bölünmesiyle kuruldu. Güney Kore'nin başkenti: Seul.

    6- Güney Afrika Cumhuriyeti: Afrika kıtasının en zengin ve en gelişmiş ülkesidir. Güney Afrika Cumhuriyetinin başkenti: Pretoria

    7- Guayana: Fransız Guayanası adıyla da bilinir. Özerk bir ülke olan Guayana'nın başkenti Cayenne'dir.

    8- Gine: Batı Afrika'da yer alır. Başkenti: Konakri.

    9- Grönland: Danimarka'ya bağlı ada ülkesi Grönland'ın başkenti Nuuk'tur.

    10- Guam: Mariana Adalarının en büyüğü olan Guam'ın yüz ölçümü 549 kilometrekaredir. Okyanusya kıtasında yer alan Guam'ın başkenti, Hagatna'dır.

    11- Gambia: Batı Afrika ülkesidir. Başkenti: Banjul

    12- Grenada: Karayipler'de yer alan ada ülkesidir. Başkenti: Saint Georges

    G Harfiyle Başlayan Şehirler

    Gander ve Gameti - Kanada
    Garachine - Panama
    Garissa- Kenya
    Gary ve Gardner - ABD
    Gdansk - Polonya
    General Roca - Arjantin
    Ghazvin - İran
    Gibraleon - İspanya
    Giyani - Güney Afrika
    Glasgow - Birleşik Krallık
    Gold Coast - Avustralya
    Gothenburg - İsveç

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