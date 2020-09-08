G Harfi İle Başlayan Şehirler, Ülkeler Ve Başkentleri Nelerdir? G Harfiyle Başlayan Türkiye İlleri
G harfi ile başlayan toplam 12 ülke bulunmaktadır. Bu ülkelerden biri Türkiye'nin kuzeydoğusunda sınır komşusu olan Gürcistan'dır. G harfi ile başlayan şehirler ve ülkeler nelerdir? Sizin için derledik.
Ülkemizde ilk harfi G olan üç şehir bulunuyor. Bu şehirlerden ikisi Karadeniz, biri Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yer almaktadır.
G Harfiyle Başlayan Türkiye İlleri
1- Giresun: Doğu Karadeniz'de yer alan şehrin nüfusu 450 binin üstündedir. Giresun'un mısır ekmeği, tel kadayıfı ve hamsi böreği meşhurdur.
2- Gaziantep: Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yer alan Gaziantep'in nüfusu yaklaşık olarak 2.100.000'dir. 7.642 kilometrekarelik yüz ölçümüne sahip olan ilin toplam 9 ilçesi bulunmaktadır.
3- Gümüşhane: Giresun gibi Gümüşhane de Doğu Karadeniz'de yer alır. Şehrin sınır komşuları Bayburt, Trabzon, Giresun ve Erzincan'dır.
G Harfiyle Başlayan Ülkeler ve Başkentleri
1- Guadeloupe: Antiller'de yer alan bir ada ülkesidir. Başkenti: Basse-Terre
2- Gana: Afrika kıtasının batısında yer alan Gana'nın başkenti Akra'dır.
3- Gabon: Orta Afrika'da yer alan Gabon'un başkenti Libreville'dir.
4- Gürcistan: Türkiye'nin sınır komşularından biri olan Gürcistan'ın Asya ve Avrupa kıtasında toprakları bulunuyor. Gürcistan'ın başkenti: Tiflis
5- Güney Kore: Ülke, 15 Ağustos 1948 tarihinde Kore'nin bölünmesiyle kuruldu. Güney Kore'nin başkenti: Seul.
6- Güney Afrika Cumhuriyeti: Afrika kıtasının en zengin ve en gelişmiş ülkesidir. Güney Afrika Cumhuriyetinin başkenti: Pretoria
7- Guayana: Fransız Guayanası adıyla da bilinir. Özerk bir ülke olan Guayana'nın başkenti Cayenne'dir.
8- Gine: Batı Afrika'da yer alır. Başkenti: Konakri.
9- Grönland: Danimarka'ya bağlı ada ülkesi Grönland'ın başkenti Nuuk'tur.
10- Guam: Mariana Adalarının en büyüğü olan Guam'ın yüz ölçümü 549 kilometrekaredir. Okyanusya kıtasında yer alan Guam'ın başkenti, Hagatna'dır.
11- Gambia: Batı Afrika ülkesidir. Başkenti: Banjul
12- Grenada: Karayipler'de yer alan ada ülkesidir. Başkenti: Saint Georges
G Harfiyle Başlayan Şehirler
Gander ve Gameti - Kanada
Garachine - Panama
Garissa- Kenya
Gary ve Gardner - ABD
Gdansk - Polonya
General Roca - Arjantin
Ghazvin - İran
Gibraleon - İspanya
Giyani - Güney Afrika
Glasgow - Birleşik Krallık
Gold Coast - Avustralya
Gothenburg - İsveç