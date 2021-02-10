Gamet Nedir, Kaça Ayrılır? Biyolojide Gamet Hücresi Ve Oluşumu

İnsanlarda iki çeşit üreme hücresi bulunur. Bu üreme hücreleri ise kadınlarda yumurta, erkeklerde sperm ana hücresidir. Yumurta dişilerde yumurtalık organında üretilirken, spermler erkek üreme organı olan testisler içerisinde üretilmektedir. Tohumlu bitkilerde, üreme hücreleri polenlerdir.



Gamet Nedir, Kaça Ayrılır?



Üreme hücrelerine germ, gamet, cinsiyet hücreleri gibi isimler verilmiştir. İnsanlarda yumurta ve sperm gamet hücreleridir. Gametler cinsiyet farkından dolayı dişi gametler ve erkek gametler olarak ikiye ayrılır. Fakat gametler şekil olarak da sınıflandırılabilmektedir. Bazı dişi ve erkek gamet hücreleri benzer şekil ve boyutlara sahiptir. Mantarların ve alglerin bazı cinlerinde dişi ve erkek gamet hücreleri hemen hemen aynıdır. Bu hücreler çoğunlukla hareketlidir. Bu tarz gametlerin birleşimlerine izogami adı verilir.



Eğer, erkek ve dişi gametler farklı boyutlarda ise bu gametlerin birleşimine heterogami adı verilir. Heterogami ise ikiye ayrılır. Eğer boyutlar arası fark az ise anizogami, fark büyük ise oogami adı verilmektedir.



İnsanlardaki gamet hücreleri eğer yumurta ise büyük ve hareketsiz, sperm ise daha küçük ve hareketli bir yapıdadır. Bu sebeple insanlarda heterogaminin bir çeşidi olan oogami görülmektedir.



Biyolojide Gamet Hücresi ve Oluşumu



Bitkilerde erkek üreme hücresi polen, dişi üreme hücresi ise yumurtadır. Polenler erkek organın başçık kısmında gelişir. Yumurta ise tohum taslağında gelişir. Tohum taslağında mayoz bölünme ile 4 yavru hücre oluşumu gözlemlenir. Bu dört hücreye makrospor denir. Bu hücrelerden 3'ü kayıp olur ve 1 tanesi gelişerek megaspor hücreyi oluşturur.



Bitki hücrelerinde gamet oluşumu insan ve hayvanlara göre daha karmaşık bir yapıdadır. Bitkilerde gamet hücrelerinin döllenmesi sonucunda tohum oluşur. Tohum birtakım mitoz bölünmeler geçirerek etrafını sulu ve etli bir yapı ile kaplayarak meyveyi meydana getirir.