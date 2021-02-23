Gusül abdesti, tüm vücudun yıkanmasıdır.

Gusül Abdesti Nedir? Farzları Nelerdir ve Neden Gereklidir?

Gusül abdesti İslam dininde gereklidir. Diyanet Başkanlığı'na göre tüm vücudun yıkanarak, kuru yer kalmaması gerekir. Gusül abdestinin nasıl alınacağı insanlar tarafından merak edilen ve araştırılan bir konudur. Gusül abdestinin neden alındığı insanların kafasında bazen soru işareti oluşturabiliyor. Bu konulara en iyi şekilde cevap bulmak mümkündür. Gusül abdestinin belirlenen detaylara göre almak çok önemlidir. Vücudun her noktası kuru kalmayacak şekilde yıkanarak, abdest alınabilir.

Gusül abdestinin nasıl alınacağı aynı şekilde açıklanmıştır. İnsanlar bu detaylara dikkat ederek, abdest alma işlemlerini gerçekleştirir. Gusül abdesti şu şekilde alınabilir;

l Besmele çekmek

l Niyet etmek

l Elleri bileklere kadar yıkamak

l Edep yerlerini yıkamak

l 3 kere ağza su almak

l 3 kere buruna su almak

l Normal abdest alır şekilde devam etmek

Gusül abdesti İslam dininde alınması gereken bir abdest çeşididir. Bu abdest türünün farzları ve sünnetleri bulunur. Kişiler her ne kadar abdesti alsa da, farzlarını ve sünnetlerini bilmeyebilir. Bu konuda araştırma yapılarak doğru bilgilere ulaşmak mümkündür. Gusül abdesti için belirlenmiş olan farzlar şu şekildedir;

l Ağza su alıp boğazda çalkalamak

l Buruna su çekmek ve yıkamak

l Tüm vücudu kuru kalmayacak şekilde yıkanılması

Gusül abdesti için bilinen sünnetler bulunuyor. Bu sünnetler kısaca şu şekilde sıralanabilir;

l Gusül niyeti

l Besmeleyle başlama

l Gusülden önce abdest alınma

l Su dökme işlemlerine sağ omuzdan başlamak

l Avret yerlerini yıkama

l Bedene üç defa su dökülmesi